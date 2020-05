1/24 ©Ansa

Quarto giorno di proteste negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano deceduto a Minneapolis (in foto le manifestazioni), in Minnesota, dopo essere stato bloccato a terra per 9 minuti da un poliziotto durante un controllo

George Floyd, proteste davanti alla Casa Bianca. Un morto negli scontri a Detroit