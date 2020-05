Morte George Floyd, proteste davanti alla Casa Bianca: scatta lockdown

Le contestazioni per la morte dell'afroamericano tenuto bloccato a terra dalla polizia per 9 minuti sono arrivate anche a Washington, dove centinaia di persone hanno chiesto giustizia davanti alla residenza presidenziale. L'autopsia, intanto, ha escluso lo strangolamento e l'asfissia

Agente per quasi 9 minuti con ginocchio su Floyd

Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli sulla morte dell’afroamericano. Un nuovo video, apparso sui social, mostra non uno ma tre poliziotti premere con le loro ginocchia su George Floyd, dopo l’arresto a Minneapolis, come riferisce la Cnn. Ed emerge anche che l'uomo sarebbe stato premuto a terra per 8 minuti e 46 secondi, secondo un documento dell'accusa riportato dai giornali Usa. Sempre secondo gli atti dell'indagine, l'agente Derek Chauvin non avrebbe rimosso il ginocchio dal collo di Floyd dopo che l'uomo ha gridato "non riesco a respirare" o "Mamma", "vi prego”, ma solo quasi 3 minuti dopo che un altro agente non riusciva a sentire le pulsazioni del cuore di Floyd, che in quel lasso di tempo non reagiva più.

Il poliziotto arrestato aveva già ucciso dei sospetti

Sull'agente Chauvin è emerso anche che, in precedenza, aveva ucciso un sospetto, partecipato a una sparatoria risultata fatale per un altro e ricevuto almeno 17 lamentele durante i suoi quasi 20 anni di servizio al dipartimento di polizia locale. Prima aveva prestato servizio per 8 anni come membro della polizia militare nella riserva dell'esercito, che aveva poi lasciato senza alcun riconoscimento.