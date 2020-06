Svelata la nuova PS5: uscirà nel 2021

Nella presentazione in streaming su tutti social, Sony alla fine ha mostrato il suo nuovo gioiello. Una console bianca e nera e dal design elegante, pronta in due versioni. Spazio anche ai videogames - vecchi e nuovi - che potranno girare sulla piattaforma

La speranza degli appassionati di videogames era quella di vedere in anteprima la quinta console di casa Sony. Solo nei minuti finali della presentazione, durata un’ora e quindici minuti, PS5 si è rivelata al grande pubblico. Bicolore, bianca e nera con luci blu, così come i DualSense. Linee molto spaziali, elegante e con una V stilizzata al centro e dietro le prese d’aria. E poi la grande novità: due le versioni. Una console con il lettore e una completamente digitale che potrà utilizzare i videogiochi scaricati dallo store online. E’ stata mostrata sempre in verticale ma pensiamo si possa orientare anche in orizzontale. DualSense rivisitato in tutto tranne che per gli storici tasti: triangolino, x, tondino e quadrato. Ancora nessuna data certa di uscita ma solo l’anno: 2021.

Non è stata la classica presentazione a cui ci siamo abituati in questi anni. Sono oramai un ricordo lontano i mega teatri invasi da appassionati e giornalisti, gli effetti speciali, gli schermi giganti e gli applausi ad ogni lancio di gioco. Una presentazione sobria in linea con il periodo che stiamo vivendo a causa del coronavirus. E’ andata in scena su tutti i canali social PlayStation. Si è partiti facendo vedere un po' di storia del mondo PS partendo dal 1994, anno della prima console fino ai giorni nostri. E poi si sono visti i giochi con i loro sviluppatori.

Spazio ai videogames

approfondimento

The Last of Us Part II, in Europa e Brasile è già record di preordini

La PlayStation 5 arriverà nel 2021 ma gli appassionati sanno già a che cosa potranno giocare tra nuovi e vecchi titoli. Insomma Sony ci ha messo del suo per far venire l’acquolina in bocca a tutti i players del mondo facendo vedere che tipo di titoli potranno girare nella nuova console. Tra i games più quotati, Spider Man Miles Morales. Poi le spettacolari corse di Gran Turismo 7, cavallo di battaglia di PlayStation. Gioco che ha mostrato tutte le potenzialità grafiche della nuova PS5. Si è visto il remake di Grand Theft Auto 5 e il trailer di Resident Evil 8. Mostrati anche altri titoli senza nome, ma che lasciano ben sperare come quello ambientato nel mondo dei draghi. Infine come non citare Horizon 2 Forbidden West: potrebbe essere questo il titolo lancio per la nuova console. Insomma i presupposti ci sono: l’unica difetto è che bisognerà attendere ancora un po' per giocarci.