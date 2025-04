Microsoft e Talent Garden unite per colmare il gap sull'IA

Tuttavia solamente il 7% degli intervistati si dichiara esperto e abile nel padroneggiare l’IA a confermare il generale vuoto formativo sulla materia. I dati del sondaggio mostrano però come esista tra i rispondenti una forte volontà di approfondire e migliorare le loro abilità in questo settore che, secondo la maggior parte, rappresenta una svolta tecnologica trasversale, in grado di agevolare molteplici reparti aziendali.

Il corso gratuito per studenti e professionisti

Alla luce di questo sondaggio e dell’importanza che l’IA si sta ritagliando nel panorama professionale , Talent Garden, Digital Skill Academy leader in Europa e fondatore di un gruppo EdTech globale, lancia “AI Skills Lab”, un percorso formativo gratuito, realizzato con la collaborazione di Microsoft, che mira a formare i partecipanti e rafforzarne le competenze in ambito AI. Le due realtà hanno infatti unito gli sforzi per creare un programma gratuito per studenti, professionisti e aziende che vogliono potenziare le proprie competenze dell'intelligenza artificiale, indipendentemente dalla loro formazione e dalle esperienze pregresse.