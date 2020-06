Apple Powerbeats Pro, in arrivo quattro nuove colorazioni

Apple ha annunciato ufficialmente l'arrivo di quattro nuove colorazioni delle Powerbeats Pro: Spring Yellow, Cloud Pink, Lava Red e Glacier Blue.

Le nuove tonalità, svelate in un video pubblicato su Instagram da Beats in collaborazione con Fazaclan, sono molto più luminose ed “estive” della gamma originale e debutteranno sul mercato di settore il prossimo 9 giugno al prezzo di 250,00 euro. Potranno essere acquistate dal sito web ufficiale del colosso di Cupertino, dai negozi e da altri rivenditori Apple.

Powerbeats Pro: tutte le caratteristiche

I nuovi modelli di Powerbeats Pro, caratterizzati da colori brillanti e particolarmente accattivanti, condividono le stesse caratteristiche hardware della versione originale.

Offrono fino a nove ore di ascolto continuativo, che diventano 24 se ricaricate con il case, privo di ricarica wireless ben più ingombrante di quello degli AirPods.

Equipaggiate con il chip H1 di Apple, che ottimizza l’abbinamento con lo smartphone e consente di utilizzare il comando vocale "Hey Siri", le cuffiette sono in-ear. Grazie ai gommini intercambiabili dello stesso colore degli auricolari e all’archetto regolabile, le Powerbeats Pro si adattano perfettamente alla forma delle orecchie e isolano dal suono esterno.

Inoltre, sono resistenti al sudore e all’acqua come conferma la certificazione IPX4.

iPhone 11 è lo smartphone più venduto nel primo trimestre 2020

Con 19,5 milioni di unità consegnate in tre mesi, iPhone 11, secondo i dati di Omdia, è stato lo smartphone più venduto al mondo nel primo trimestre del 2020, nonostante il forte calo delle vendite registrato nel settore a livello globale per via dell’emergenza coronavirus. La medaglia d’argento spetta a Galaxy A51 di Samsung che ha registrato nel primo trimestre dell’anno 6,8 milioni di unità consegnate a livello internazionale. L’ultimo posto del podio è occupato, invece, da Redmi Note 8, seguito dalla sua variante Pro. Il quinto posto in classifica è riservato a un altro smartphone del colosso di Cupertino, iPhone XR, con 4,7 milioni di unità vendute.