iPhone 11 è lo smartphone più venduto nel primo trimestre 2020

iPhone 11 ha superato iPhone XR. Secondo quanto emerso da uno studio condotto da Omdia, è stato lo smartphone più venduto al mondo nel primo trimestre del 2020, nonostante il forte calo delle vendite registrato nel settore a livello globale per via dell’emergenza coronavirus. Lo scorso anno, il record era detenuto da iPhone XR, con 46,3 milioni di unità spedite nel 2019, più del doppio rispetto al 2018. In soli 3 mesi sono stati consegnati 19,5 milioni di iPhone 11.

La classifica degli smartphone più venduti nel primo trimestre 2020

Il secondo posto della classifica è occupato da Galaxy A51 di Samsung che ha registrato nel primo trimestre dell’anno 6,8 milioni di unità vendute a livello mondiale. L’ultimo posto del podio spetta Redmi Note 8, seguito dalla sua variante variante Pro. Il quinto posto in graduatoria è riservato a un altro smartphone del colosso di Cupertino, iPhone XR, con 4,7 milioni di unità consegnate. iPhone 11 in versione Pro Max e in quella Pro, invece, sono rispettivamente al sesto e all’ ottavo posto, rispettivamente.

“Per oltre di cinque anni, anche in presenza di condizioni mutevoli sia nel mercato wireless sia nell'economia globale, una cosa è rimasta coerente nel settore degli smartphone: Apple ha sempre ottenuto il primo o il secondo posto nella classifica Omdia delle spedizioni globali”, ha commentato Jusy Hong , direttore della ricerca di Omdia. “Il successo di Apple è il risultato della sua strategia di offrire relativamente pochi modelli. Ciò ha permesso all'azienda di concentrare i suoi sforzi su un numero limitato di prodotti che fanno appello a un'ampia selezione di consumatori e vendono in volumi estremamente elevati”.

Graduatoria di settore del 2019

Lo scorso anno, come accennato precedentemente, è stato iPhone XR a dominare le vendite di settore. Stando ai dati di ricerca di Market Model Tracker, il secondo posto della classifica 2019 è occupato da un altro smartphone del colosso di Cupertino, ossia l’iPhone 11 (37,3 milioni di unità spedite). Completano la top 5 tre dispositivi di Samsung: Galaxy A10, Galaxy A50 e Galaxy A20. Al sesto e al settimo posto, invece, si trovano altri due device Apple: iPhone 11 Pro Max (17,6 milioni di spedizioni) e iPhone 8 (17,4 milioni).