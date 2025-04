Enea, il supercomputer Lenovo per la transizione energetica e digitale

La potenza di un supercalcolatore si misura in Flops (acronimo di Floating point Operations Per Second). Rappresenta il numero di operazioni matematiche che un computer riesce a fare in un secondo. CRESCO8 ha una potenza computazionale di oltre 9 PFlops. Cioè in un secondo riesce ad elaborare 9 milioni di miliardi di operazioni in un secondo. È progettato per supportare la ricerca e lo sviluppo in settori strategici come l'energia da fusione, i cambiamenti climatici, l'intelligenza artificiale e i nuovi materiali. Il sistema, composto da 758 nodi con 2 CPU Intel Xeon Platinum 8592, utilizza la tecnologia di raffreddamento ad acqua Lenovo Neptune, che riduce del 40% l'energia necessaria per il raffreddamento. Università, enti di ricerca e imprese potranno accedere a CRESCO8 per progetti avanzati di High Performance Computing (HPC).