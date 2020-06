Apple, iOS 13 è installato sul 92% degli iPhone compatibili

A pochi giorni di distanza dall’inizio dell’edizione 2020 della WorldWide Developers Conference (WWDC), durante la quale Apple molto probabilmente alzerà il sipario su iOS 14 e iPadOS 14, il colosso di Cupertino ha annunciato un importante traguardo raggiunto dal suo ultimo sistema operativo per smartphone e iPod touch. iOS 13 è attualmente installato sul 92% degli iPhone compatibili.

La percentuale di adozione del sistema operativo è stata comunicata dalla stessa Apple attraverso il portale dedicato agli sviluppatori, insieme a tanti altri dati e percentuali.

Solo il 7% degli iPhone esegue iOS 12

Tra gli iPhone lanciati negli ultimi 4 anni, solo il 7% esegue ancora iOS 12. La percentuale scende al 2% per le versioni precedenti del sistema operativo.

Prendendo in considerazione sia gli iPhone che gli iPod touch, iOS 13 è attualmente presente sull’81% dei dispositivi compatibili, mentre il 13% esegue iOS 12 e il 6% esegue una versione precedente di iOS.

Quanto al sistema operativo per iPad, l’ultima versione (iPadOS 13) è installata sul 93% dei tablet compatibili. Solo 5% degli iPad lanciati negli ultimi quattro anni esegue iOS 12 e l’1% una versione precedente.

WWDC 2020, le novità attese alla conferenza Apple

Come anticipato precedentemente, Apple potrebbe scegliere il palco della conferenza degli sviluppatori, al via lunedì 22 giugno, per annunciare i nuovi sistemi operativi per iPhone e iPad.

L’evento online, che inizierà alle 19.00 (ora italiana) con il consueto keynote, rappresenterà un’occasione per scoprire altre informazioni su tutte le novità in arrivo per iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Saranno gli stessi ingegneri a fornire tutte le spiegazioni dettagliate sul futuro dei sistemi operativi dell’azienda di Cupertino. Tra gli eventi in programma, i membri dell’Apple Developer Program potranno partecipare, su prenotazione, a dei laboratori individuali, durante i quali sarà

possibile confrontarsi direttamente con gli ingegneri di Apple.