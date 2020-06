WWDC 2020, pubblicato il programma della conferenza Apple

Il Platforms State of the Union

Il keynote, sarà seguito dal “Platforms State of the Union” che inizierà alle 23:00 e sarà disponibile per la visione on-demand tramite l’applicazione o il sito ufficiale di Apple Developer. L’evento rappresenterà un’occasione per scoprire altre informazioni su tutte le novità in arrivo per iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Saranno gli stessi ingegneri a fornire tutte le spiegazioni dettagliate sul futuro dei sistemi operativi dell’azienda di Cupertino.

Gli eventi per gli sviluppatori

Dal 23 al 26 giugno, gli sviluppatori avranno modo di approfondire la propria conoscenza dell’ecosistema Apple attraverso più di 100 sessioni tecniche in cui gli ingegneri dell’azienda spiegheranno come creare delle app di nuova generazione. I video saranno pubblicati ogni giorno alle 19:00. Ancor prima dell’inizio della WWDC, gli sviluppatori potranno confrontarsi con gli esperti del colosso di Cupertino sui nuovi forum che saranno aperti sul sito ufficiale dal 18 giugno. Oltre 1000 ingegneri saranno a disposizione per chiarire i dubbi della community.

I laboratori individuali

I membri dell’Apple Developer Program possono partecipare, su prenotazione, a dei laboratori individuali, durante i quali potranno confrontarsi direttamente con gli ingegneri di Apple sugli aspetti tecnici legati all’implementazione delle nuove feature. Il 16 giugno, pochi giorni prima dell’inizio ufficiale della WWDC, Apple annuncerà i finalisti della Swift Student Challenge, la sfida di programmazione aperta a ragazzi e ragazze di ogni età.