Apple, iOS 14: introdotte migliorie al portachiavi password per iCloud

Con iOS 14, Apple non si è limitata a introdurre delle modifiche estetiche nel proprio sistema operativo, ma ha anche rivisto alcune delle funzioni implementate negli scorsi anni. Una di queste è il portachiavi di iCloud, che consente agli utenti di salvare le password usate di frequente e di sincronizzarle con ogni altro dispositivo Apple in loro possesso. iOS 14 introduce la voce “Consigli sulla sicurezza”: si tratta di un menù in cui sono raccolte le password facili da indovinare o che potrebbero essere state coinvolte in un data breach. Qui gli utenti potranno ricevere vari consigli su come migliorare le parole d’ordine utilizzate. Il servizio, per esempio, può segnalare le password particolarmente utilizzate (e quindi prevedibili) o che si basano su sequenze comuni e facili da indovinare (la classica “123456”, per esempio).