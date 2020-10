Smartphone, tutte le novità di ottobre

Un mese importante per i modelli top di gamma, ma anche per chi si orienta tra la fascia media degli smartphone

Dalla nuova linea di Samsung all’atteso iPhone 12, quest’anno le novità di ottobre sono particolarmente attese. Gli smartphone in arrivo sono comunque per tutti i gusti grazie anche a modelli dal costo contenuto che saranno lanciati in Italia entro la fine del mese.

Realme 7 e 7 Pro approfondimento Samsung Galaxy S20 FE è ufficiale: prezzo e caratteristiche Dopo la presentazione ufficiale di settembre, il 7 ottobre arrivano sul mercato italiano i nuovi smartphone economici di Realme. La versione standard ha un display Lcd da 6,5 pollici e frequenza di aggiornamento a 90 hertz, mentre il Realme 7 Pro ha un display Amoled di 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 hertz, fotocamera principale da 64 megapixel e durata della batteria ottimizzata. I prezzi dovrebbero aggirarsi attorno ai 200-230 euro (per la versione standard con 6 GB o 8 GB di memoria e con 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione) e 320 euro per la versione Pro. Sempre il 7 ottobre si terrà l’evento online che presenterà il Realme 7i, smartphone con processore Smartdragon 662, ma anche altri dispositivi smart, dalla webcam di sicurezza allo spazzolino elettronico. Samsung Galaxy F41 Dal primo di ottobre è possibile prenotare il Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition), ovvero lo smartphone di fascia media della linea Galaxy a partire da 699 euro, ma le uscite del mese per l’azienda coreana non finiscono qui. Dopo alcune settimane di dubbi e indiscrezioni, infatti arriva la conferma ufficiale dalla stessa Samsung che con un video promozionale annuncia la data dell’8 ottobre per il lancio del nuovo Samsung Galaxy F41, uno smartphone di fascia media che inaugura la nuova serie Galaxy F. Per quanto riguarda il reparto fotografico, lo smartphone avrà tre lenti posteriori tra cui probabilmente un’ottica principale da 64 megapixel e un grandangolo. Il display usa la tecnologia Super Amoled che integra la sensibilità touch all’interno dello strato dello schermo, riuscendo così a essere ancora più sottile.

iPhone 12 approfondimento Apple brevetta una cover per iPhone che cambia per assorbire gli urti Dopo rinvii e molte incertezze, sembra che il tempo per l’iPhone 12 sia arrivato. MacRumors dà per certa una presentazione entro la metà di ottobre di quattro modelli – Mini, standard, Pro e Pro Max – della nuova generazione di iPhone che dovrebbe presentare sostanziali differenze rispetto ai modelli precedenti. Dal punto di vista del design, il modulo della fotocamera sarà di forma quadrata ed è possibile che siano proposte versioni colorate. Le dimensioni variano da 5,4 pollici (iPhone 12 Mini) a 6,1 pollici (standard e Pro), fino a 6,7 pollici per il Pro Max. Sembra invece certa la connettività 5G e il display Oled per tutti i modelli. Secondo GsmArena, i prezzi potrebbero variare da un minimo di 649 dollari fino a 1399 dollari per il top di gamma. OnePlus 8T Il 14 ottobre sarà il giorno del OnePlus 8T, smartphone 5G che avrà un display Amoled da 6,55 pollici e frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Il processore montato sarà uno Snapdragon 865+ e la fotocamera principale avrà una lente da 48 megapixel. Il sistema operativo sarà OxygenOs 11, la versione personalizzata di Android 11. È stato anche confermato il fatto che non ci sarà nessuna versione Pro: secondo le strategie di OnePlus, OnePlus 8 Pro resta al momento l’unico top di gamma, mentre l’attenzione dell’azienda sta tornando verso la fascia media, come ha dimostrato l’ultimo nato OnePlus Nord. Oltre allo smartphone OnePlus 8T, saranno anche lanciati i nuovi auricolari wireless, attualmente noti con il nome di OnePlus Buds Z, che resistono anche a polvere e a schizzi d’acqua grazie alla certificazione IP55.