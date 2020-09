Samsung Galaxy S20 FE è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Sarà disponibile in Italia da inizio ottobre in due diverse versioni: una 5G con processore Snapdragon 865 e un modello 4G con processore Exynos 990

Dopo aver presentato Galaxy Z Fold 2, il nuovo smartphone pieghevole 5G disponibile dal 18 settembre 2020, Samsung ha alzato il sipario su un nuovo dispositivo con supporto alle reti di quinta generazione. Si chiama Galaxy S20 Fan Edition (FE) e può essere già preordinato (fino al primo ottobre) sul sito ufficiale del colosso sudcoreano. Sarà disponibile in Italia da inizio ottobre in due diverse versioni: una 5G con processore Snapdragon 865 e un modello 4G con processore Exynos 990. Effettuando il preorder gli utenti possono scegliere di ricevere in omaggio la nuova smartband Galaxy Fit2, o 3 mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e il Game Controller dedicato. Ecco nel dettaglio le specifiche tecniche di Galaxy S20 FE.

Prezzo e disponibilità

La variante 4G del nuovo dispositivo di casa Samsung potrà essere acquistata nei negozi fisici e online a partire dal 2 ottobre 2020 al prezzo di 669 euro. Il modello 5G, invece, sarà disponibile sempre da inizio ottobre solo su Samsung.com e Amazon, al costo di 769 euro. Gli utenti potranno scegliere tra 6 diverse colorazioni, Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White e Cloud Orange, e avranno la possibilità di attivare Samsung Care+, un’assicurazione della durata di due anni che offre una copertura per riparazioni hardware, sostituzione della batteria, danni allo schermo e altro.