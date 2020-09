Nokia annuncia gli smartphone economici 3.4 e 2.4 e nuovi device audio

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia , annuncia due novità nella famiglia di smartphone entry-level, il Nokia 3.4 e il Nokia 2.4 . Inoltre, arriverà una nuova gamma di accessori e HMD Connect Pro, servizio di roaming dati globale sicuro e trasparente per imprese. Il nuovo Nokia 2.4 dispone di un comparto imaging con IA, due giorni di autonomia e un ampio schermo HD+. Per chi cerca qualcosa di più, Nokia 3.4 offre una tripla fotocamera avanzata con lenti ultra-wide. Mercoledì 23 settembre segna anche l’inizio delle vendite globali dell’atteso Nokia 8.3 5G .

Le caratteristiche di Nokia 2.4

Nokia 2.4 arriverà sul mercato nello stesso periodo e nelle stesse colorazioni, ma con un prezzo leggermente più basso: 159 euro. Pronto per Android 11 e 12, il device presenta uno schermo HD+ da 6,5 pollici e un comparto fotografico interessante. Troviamo infatti funzionalità moderne come l’imaging avanzato con IA, la modalità notturna dedicata e il Portrait Editor per modificare ogni scatto. L’accesso è con il sensore di impronte digitali e lo sblocco del volto.

I nuovi accessori

La multinazionale finlandese ha annunciato anche una gamma di nuovi dispositivi audio “ispirati alla natura” e confezionati per rispettarla con un packaging sostenibile realizzato con carta riciclabile al 100%. Sarà possibile acquistarli nei prossimi mesi nello store online. In rampa di lancio ci sono i Nokia Earbuds Lite e l’innovativo Nokia Portable Wireless Speaker con microfono integrato, oltre a nuove case protettive

HMD Connect Pro: una sim per il roaming globale sicuro

Diversificando ulteriormente l’offerta di servizi ecco HMD Connect Pro, che assicura alle imprese un modo più semplice per mantenere connessi smartphone e altri dispositivi aziendali. Si tratta di un servizio completo per le organizzazioni in cerca di una copertura in roaming globale sicura e trasparente. Nella nota dell’azienda si legge che “garantisce controllo dei costi e prevenzione delle frodi, con informazioni sull’utilizzo dei dati e diagnostica in tempo reale, per una risoluzione ottimale dei problemi”. Arriva con oltre 600 reti in 160 paesi.