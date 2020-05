Si tratta di un telefono molto resistente a cadute, polvere e acqua. Ideale per chi lavora in cantiere o per chi pratica sport estremi

Il Nokia 800 Tough, progettato per l'uso intensivo, è in grado di resistere a condizioni estreme. È dotato di una batteria di lunga durata, connessione internet 4G LTE e di tutti gli elementi essenziali come: una fotocamera, una torcia, il Google assistant button dedicato e il supporto per le app come Google Maps a WhatsApp.



A prova di cadute e polvere



Nokia 800 tough non teme di essere lanciato, ha una scocca molto dura che lo protegge da cadute su superfici dure, come il cemento, da un'altezza fino a 1,8 metri. Realizzato per resistere a condizioni di estrema umidità, il Nokia 800 Tough è in grado di rimanere "impassibile" all'immersione in acque profonde fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti e temperature comprese tra -20 e +55 gradi. Polvere? Sabbia? Nessun problema. Nokia 800 Tough offre la protezione dagli elementi e la sicurezza di portare il telefono ovunque, per lavoro o per giocare.

I future phones



Il Nokia 800 Tough fa parte della categoria dei future phones, telefoni che come quelli di fine anni ‘90 erano famosi per semplicità e robustezza. Sembrerà strano, ma in questo periodo in cui gli smartphone vanno per la maggiore, questo tipo di prodotto sta conquistando una buona fetta di mercato. E con questo modello Nokia ritorna al passato.

Le caratteristiche



Nokia 800 Tough è dotato di un’ampia tastiera utilizzabile anche con i guanti. Lo schermo è grande ma non è touchscreen, quindi per navigare occorre utilizzare i tasti. Superato lo scoglio di non poter pigiare sullo schermo, potete utilizzare il Nokia Tough come uno smartphone, quindi andare su WhatsApp, Facebook o navigare in rete. Non ha il T9, quindi scrivere è un po' più complicato (ma forse si commettono meno errori). Supporta il 4G LTE e la batteria non sembra esaurirsi mai. La fotocamera da 2 megapixel non è il suo forte ma basta per fare scatti da cantiere, come a impianti e tubature. Molto comoda e potente la torcia posta nella parte superiore. Ha il vivavoce, la radio e si possono inserire anche due sim. È disponibile in tre differenti modelli. Il costo si aggira intorno ai 110 euro.

PRO

Resistenza

Radio

Batteria

Prezzo

CONTRO