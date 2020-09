Galaxy Z Fold 2, lo smartphone pieghevole 5G arriva il 18 settembre

Galaxy Z Fold 2, le specifiche tecniche

La multinazionale sudcoreana ha invece svelato le specifiche tecniche, colori, disponibilità e prezzi del prodotto, che quando è piegato è un cellulare mentre una volta dispiegato si trasforma in un tablet. Galaxy Z Fold 2 monta un processore Qualcomm di ultima generazione, 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Arriverà nei colori Mystic Black e Mystic Bronze, con quattro varianti disponibili per la "cerniera" esterna: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue. Costerà 2.049 euro ed è già prenotabile. La differenza principale rispetto alla prima generazione di Fold è il display esterno, adesso da 6,2 pollici e quello interno, che arriva a un totale di 7,6 pollici, con una superficie di touch più ampia, grazie alla fotocamera inscritta in un foro e non più in una tacca più grande e visibile.





La fotocamera



Il comparto fotografico, seppur non raggiunga il livello dei top di gamma di Samsung, fa comunque un passo in avanti in termini di qualità. È presente un triplo sensore posteriore (ognuno da 12 MP), zoom ottico 2x, digitale fino a 10x, registrazione in HDR10+. I selfie poggiano su una fotocamera esterna da 10 MP e su una interna (tra i due schermi) sempre da 10 MP. La batteria è da 4.500 mAh e supporta la ricarica veloce, anche in modalità wireless. Galaxy Z Fold 2 5G è stato riprogettato nel pannello, che è un Ultra Thin Glass, più resistente ma pur sempre sottile. Impiega anche una struttura in fibre di nylon, introdotta per la prima volta in Galaxy Z Flip, nello spazio tra il corpo e l'alloggiamento della cerniera, per respingere la polvere e le particelle di sporco.