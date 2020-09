Xiaomi, nel 2021 uscirà lo smartphone con fotocamera sotto al display

Nel mondo degli smartphone l’ultima frontiera dell’innovazione del comparto fotografico è rappresentata dalla fotocamera frontale inserita sotto al display. Xiaomi ha annunciato che nel 2021 metterà in commercio i suoi primi dispositivi di fascia alta che integreranno questa tecnologia, pronta a issarsi tra le caratteristiche “top” più richieste nel mercato. Ma non sarà la più veloce: la società cinese sarà infatti battuta sul tempo da Zte con il modello Axon 20, il primo smartphone al mondo con questo particolare tipo di camera.

Xiaomi, presto la fotocamera interna sotto al display

Xiaomi ha assicurato che il suo obiettivo under-display di terza generazione offrirà "le stesse performance delle fotocamere frontali tradizionali", quelle cioè inserite in notch, fori o moduli a comparsa. A renderlo possibile, ha spiegato, è una particolare disposizione dei pixel sviluppata dall'azienda, insieme all'ottimizzazione fornita dall'algoritmo della fotocamera. “Rispetto ad altre soluzioni comuni sul mercato – si legge nel comunicato - Xiaomi ha raddoppiato il numero di pixel orizzontali e verticali, ottenendo la stessa densità di pixel sopra la fotocamera come sul resto dell'area di visualizzazione. Così, l'area sopra la fotocamera integrata mostra la stessa luminosità, gamma di colori e precisione del resto del display”.

Il primato di Zte

In attesa di Xiaomi, dal primo settembre si potrà vedere l'Axon 20 5G che Zte presenterà in Cina. "Tutti i principali attori del settore hanno lavorato a uno smartphone con fotocamera sotto al display", ha osservato l'azienda cinese nei giorni scorsi, ma l'Axon 20 "sarà il primo smartphone 5G al mondo prodotto in serie" a integrare questa caratteristica. The Verge ricorda che Zte – che ha lavorato per oltre 20 mesi allo sviluppo dell’innovativo cellulare - non ha mai comunicato se Axon 20 5G sarà lanciato anche fuori dal paese d’origine. Comunque sia, sarà questione di attendere ancora qualche mese perché diverse aziende stanno lavorando al proprio prototipo. Oltre a Xiaomi, anche Oppo - che aveva postato sul social cinese Weibo un video di un cellulare con fotocamera under-display - ci sta lavorando.