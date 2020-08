Galaxy Note 20: lo smartphone per professionisti ancora più potente

È uno degli smartphone più amati e più “iconici”. Il Galaxy Note di Samsung - lo smartphone “col pennino” ideale soprattutto per i professionisti, gli studenti, coloro che lavorano in mobilità - si aggiorna e arriva alla versione 20 con tante nuove caratteristiche, tutte all’insegna del lavoro, della produttività ma anche dell’intrattenimento. “La gamma di prodotti Note più potente mai realizzata”, così la definiscono in Samsung, arriva nella tradizionale giornata estiva dedicata all’evento Unpacked, durante il quale Samsung in streaming dalla Corea ha annunciato anche l’arrivo di due nuovi tablet (S7 e S7+), di uno smartwatch (Galaxy Watch 3) e di innovativi auricolari wireless (Galaxy Buds Live). Mentre a sorpresa è stato annunciato anche il Galaxy Z Fold2 5G, nuovo smartphone con display flessibile di nuova generazione. “Mai prima d’ora - ha dichiarato TM Roh, president e Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics - ci siamo affidati alla tecnologia come facciamo oggi: è così che restiamo connessi mentre affrontiamo le straordinarie sfide che tutto il mondo deve fronteggiare”:

Due versioni per il nuovo Note



La serie Note 20 si “sdoppia” in due versioni: “Galaxy Note 20 Ultra 5G - ci spiega Paolo Bagnoli, head of marketing Telefonia di Samsung Electronics Italia - offre il massimo delle prestazioni e delle performance e va a parlare con tutti i fan del Note che sono tantissime migliaia e continuano a seguire le evoluzioni del prodotto. E poi - continua - c’à il Galaxy Note 20 che invece va a guardare ai professionisti e a quelle persone che hanno bisogno di produttività in mobilità. Con Note - aggiunge - possiamo dire che abbiamo un pc all’interno del palmo di una mano e allo stesso tempo una console portatile con le prestazioni di una vera console per giocare in mobilità”.

Lo smartphone dei professionisti



Galaxy Note 20 è pensato per coloro che hanno bisogno di lavorare con uno strumento potente in mobilità. La versione 2020 vede l’aggiornamento dell’iconico “pennino”, la S-Pen, insieme a quello dell’app Samsung Notes, e una maggiore collaborazione con il sistema operativo Windows, “che consente - spiega Samsung - allo smartphone e al pc di lavorare perfettamente insieme”. La S-Pen, dunque, è migliorata con una maggiore precisione, meno latenza, assicura una maggiore accuratezza e reattività. Migliorate anche le Air Gesture, che permettono di fare dei movimenti con la penna in aria per comandare alcune funzioni dello smartphone (volume, fotocamera, etc). Inoltre, per aiutare gli utenti a catturare e modificare le proprie idee al volo (testi, appunti, disegni) la nuova applicazione Samsung Notes dispone di funzionalità avanzate di salvataggio e sincronizzazione sia tra dispositivi che sulle app più famose. E c’è anche una nuova opzione che permette di registrare audio mentre si prendono appunti. Infine si può accedere con facilità alle app mobili direttamente dal proprio pc con Windows 10 grazie al sistema Dex che permette di usare lo smartphone direttamente dal pc o - novità - da una smart tv.