Tablet, smartwatch, auricolari: ecco tutte le novità dell’”Unpacked"

Galaxy Tab S7 e S7+ sono due tablet versatili che combinano la capacità di un pc, la flessibilità di un tablet e la connettività di uno smartphone. “Il tablet - ci racconta Paolo Bagnoli, head of marketing telefonia di Samsung Electronics Italia - è una categoria che sta vivendo un ottimo momento in termini di vendite. Le nostre due ultime release rappresentano il massimo del design di casa Samsung, abbiamo migliorato l’S Pen quindi è possibile prendere appunti direttamente con la penna sul display del dispositivo”.

Due nuovi tablet, un nuovo orologio intelligente, una nuova concezione per gli auricolari senza fili. Non solo il nuovo Galaxy Note 20 , dunque: nel tradizionale evento Unpacked agostano Samsung ha rinnovato tutta la sua linea di prodotti “mobile”, tutti all’insegna della produttività, della mobilità ma anche dell’intrattenimento.

Galaxy Tab S7+ sarà disponibile dal 21 agosto (ma i preordini sono già aperti) nel taglio 6 gigabyte di ram e 128 di archiviazione nella versione WiFi a 949 euro e nella versione 5G a 1.149 euro. L’S7 costerà 749 euro per la versione WiFi e 849 per la versione 5G.

Ecco il Galaxy Watch 3

Aggiornata anche la linea di smartwatch di Samsung. Il nuovo Galaxy Watch 3 - molto elegante, a toccarlo con mano - punta sulla gestione delle proprie routine, a far raggiungere a chi lo indossa i propri obiettivi di fitness giornalieri e a tenere sotto controllo la salute. Realizzato con materiali di alta qualità (tra cui acciaio inossidabile e pelle, e per la prima volta è disponibile anche un modello in titanio) ha un’ampia suite di strumenti dedicati alla salute e allo sport. Tra le altre cose consente di misurare il livello di ossigenazione del sangue. Implementata anche la funzione di rilevamento cadute (che già avevamo visto sull’Apple Watch), che consente di inviare un messaggio sos ai contatti di emergenza. “I dispositivi indossabili - ha dichiarato TM Roh, president e Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics - sono tra i segmenti tecnologici in più rapida evoluzione e l’innovazione continua ad accelerare”, aggiungendo che Samsung è focalizzata nell’offrire “esperienze nuove e differenziate che combinano il design elegante e la tecnologia avanzata che i clienti si aspettano”.

Galaxy Watch, disponibilità e prezzi



Rispetto al Galaxy Watch originale, il modello 3 è più sottile del 14 per cento, più piccolo dell’8 e più leggero del 15, pur offrendo un display più grande. Spiegano da Samsung che è possibile personalizzare l’orologio scegliendo tra oltre 80mila diversi quadranti e 40 diverse opzioni. I prezzi del Galaxy Watch 3 (prodotti disponibili fin da subito) variano in base alla versione (Bluetooth o LTE) e alla grandezza della cassa (45 o 41mm) e partono dai 429 euro per arrivare fino a 679 euro.