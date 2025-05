STARKVIND di Ikea, l’aria pulita incontra il design intelligente

Uno dei punti di forza di STARKVIND è la versatilità nella gestione. Il dispositivo può essere regolato manualmente, con cinque livelli di velocità, per un controllo diretto e immediato. Oppure può essere impostato in modalità automatica, e in questo caso può monitorare la qualità dell’aria e adattare la potenza di funzionamento in base ai livelli rilevati, garantendo sempre la massima efficienza senza sprechi energetici. Infine, può essere connesso all’hub DIRIGERA, entrando così nell’ecosistema Ikea Home smart. Attraverso l’app dedicata, è possibile controllare STARKVIND da remoto, programmare accensioni e spegnimenti, monitorare la qualità dell’aria in tempo reale e integrare il dispositivo in scenari personalizzati, insieme ad altri prodotti smart dell’ambiente domestico.