Stati Generali dell'Innovazione a Parma: programma, temi ed eventi

Oggi 12 maggio, Parma ospita la prima edizione degli “Stati Generali dell’Innovazione 2025 – Gli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale“, un evento che promette di essere uno dei principali momenti di confronto nazionale su una tecnologia destinata a ridisegnare radicalmente i paradigmi economici e produttivi nei prossimi anni. L’appuntamento, organizzato da Il Sole 24 Ore e dall’Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con Fiere di Parma, si svolgerà in modalità ibrida, in presenza al Paganini Congressi, dalle 10 alle 17 e online in streaming.

Protagonisti e temi in agenda

La giornata si aprirà alle ore 10 con gli interventi istituzionali di Gabriele Buia (Presidente Unione Parmense degli Industriali), Franco Mosconi (Presidente Fiere di Parma), Michele Guerra (Sindaco di Parma) e Michele De Pascale (Presidente Regione Emilia-Romagna). A seguire, un ricco programma articolato in panel, colloqui e focus settoriali vedrà protagonisti ministri, economisti di fama mondiale, accademici, innovatori, imprenditori e rappresentanti della società civile. Tra gli ospiti di punta: