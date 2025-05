Amazon presenta due nuove soundbar: Fire Tv Soundbar e Soundbar Plus

Fire TV Soundbar è un dispositivo a due canali che offre ai clienti un audio virtuale tridimensionale avvolgente con il supporto al DTS Virtual:X e Dolby Audio. Dal design compatto (poco più di 60 centimetri di lunghezza), è compatibile con le smart tv. Non solo, è possibile collegare anche smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo tramite Bluetooth. Fire TV Soundbar, spiegano da Amazon, include Fire TV Ready: i clienti Fire TV possono così utilizzare il telecomando esistente per controllare sia l’esperienza Fire TV che il volume che l’accensione della soundbar. Il prezzo di lancio di Fire TV Soundbar è di 109,99 euro.

Arrivano in Italia Fire Tv Soundbar e Fire Tv Soundbar Plus di Amazon , due soundbar che - promettono dal gigante dell’e-commerce - consentono agli utenti di godersi i propri programmi TV e film preferiti con un suono potente e avvolgente.

Fire TV Soundbar Plus: per chi desidera un audio premium

Chi vuole un audio ancora più potente e coinvolgente può optare per il modello Plus: si tratta di una soundbar all-in-one a 3.1 canali con il supporto per Dolby Atmos, DTS:X e DTS TruVolume, in grado di avvolgere gli ascoltatori con bassi profondi e potenti e una nitidezza definita “straordinaria”. Fire TV SoundBar Plus permette di regolare tutte le principali impostazioni relative all’audio e di impostare anche la modalità che permette di migliorare l’ascolto dei dialoghi. Lunga 94 centimetri, dispone di quattro modalità di ascolto preimpostate: Film, Musica, Sport e Notte. Il prezzo di Fire Tv Soundbar Plus è di 214,99 euro.