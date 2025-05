Philips serie i9000, “il rasoio più intelligente e avanzato"

E se tutto questo non bastasse c’è la serie Prestige Ultra: è in grado di sollevare delicatamente i peli per tagliarli fino a 0,08 mm dalla radice, è dotato di SkinIQ PRO con cinque diverse modalità di rasatura che adattano la potenza alle necessità individuali. Inoltre, spiegano da Philips, viene fornito con la “prima custodia al mondo di ricarica UV per rasoi in grado di eliminare il 99,9% dei batteri grazie alla potenza dei raggi UV”.