Tennis, i 5 migliori videogiochi da provare

Tra i migliori titoli spendibili per chi vuole provare l'ebbrezza di gareggiare in un Master rientra TopSpin 2K25. Da Sinner, Alcaraz e Djokovic a Williams, Federer e Agassi: le stelle del tennis di ieri e di oggi si fronteggiano nei principali slams, da Wimbledon al Roland Garros. Disponibile per Playstation 4 e 5, Xbox One, Series S e X, e Windows, nel videogame è presente la modalità "carriera" con l'opzione di scalare il ranking mondiale partendo da zero.