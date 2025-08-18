Tennis, i 5 migliori videogiochi da provare

Introduzione
Dopo la storica vittoria di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon 2025 contro il rivale spagnolo Carlos Alcaraz, prosegue il "momento d'oro" del tennis italiano e non solo in termini sportivi. Dal trionfo di squadra in Coppa Davis alla medaglia d'oro del duo formato da Jasmine Paolini e Sara Errani ai Giochi Olimpici di Parigi: gli incontri ai massimi livelli attirano un numero crescente di spettatori che seguono da vicino le prestazioni compiute da una nuova generazione di talenti con la racchetta in mano. E la passione si sposta anche nel campo del virtuale.
Quello che devi sapere
I videogiochi basati sul tennis
Oltre che sul campo, la passione per il tennis trova terreno fertile nei videogiochi dove chiunque ha la possibilità di emulare le gesta di Sinner e colleghi utilizzando la propria console. Come per calcio, basket e motori, la nascita dell'intrattenimento elettronico ha portato sul mercato giochi basati sul tennis e sport affini sin dal 1972 quando fu annunciato Pong, il primo rudimentale simulatore di ping pong.
I primi titoli tra gli anni Ottanta e Novanta
Dal Tennis di Nintendo del 1984 a Wimbledon, sviluppato per Commodore, del 1986, i titoli usciti nel corso degli anni Ottanta hanno visto un primo approccio al tennis virtuale puntando su semplicità e realismo. Nel 1991 è la volta di Super Tennis, su Super Nintendo, dove debutta la possibilità di cimentarsi su diverse superfici, dall'erba a terra rossa e cemento.
Dalle sale giochi alle console
Dal primo gioco, composto da due semplici barre che si lanciano una pallina attraverso una linea tratteggiata, il tennis a livello videoludico si è evoluto con l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile allo sport reale. Tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del Duemila, Virtua Tennis, rilasciato da Sega, si è preso la scena delle sale giochi di tutto il mondo grazie alla semplicità del meccanismo che consentiva a chiunque di cimentarsi con racchetta e pallina contro gli avversari proposti dal computer.
Virtua Tennis 2
Dalle sale giochi, Virtua Tennis è poi approdato nelle edizioni successive su console, a partire da Virtua Tennis 2 (conosciuto anche come Power Smash 2) disponibile per Play Station 2. A catturare l'attenzione è soprattutto la modalità "World Tour", oltre alla possibilità di utilizzare giocatrici femminili e disputare incontri in doppio. L'ascesa del gioco ha registrato una battuta d'arresto nelle edizioni seguenti, giunte fino alla 4 del 2011, ma non è escluso un revival della versione arcade.
Mario Tennis Aces
In casa Nintendo, il primo Mario Tennis risale agli anni Novanta con una versione rilasciata prima su Virtual Boy, periferica utilizzata per la realtà virtuale, poi su Nintendo 64. Protagonisti del gioco sono i personaggi del mondo di Super Mario Bros che negli anni hanno popolato i vari aggiornamenti fino all'approdo di Mario Tennis Aces, disponibile su Nintendo Switch.
Nintendo Switch Sports
Sempre dall'azienda giapponese, Nintendo Switch Sports ha preso in mano l'eredità di Wii Sport, titolo di successo uscito nel 2006. Caratteristica del gioco è la possibilità di praticare sport in movimento attraverso i controller Wii, un "salto di qualità" che ha coinvolto anche il tennis. Su Nintendo Switch Sports il giocatore ha la possibilità di manovrare la racchetta da remoto per incontri in singolo così come in modalità multiplayer.
TopSpin 2K25
Tra i migliori titoli spendibili per chi vuole provare l'ebbrezza di gareggiare in un Master rientra TopSpin 2K25. Da Sinner, Alcaraz e Djokovic a Williams, Federer e Agassi: le stelle del tennis di ieri e di oggi si fronteggiano nei principali slams, da Wimbledon al Roland Garros. Disponibile per Playstation 4 e 5, Xbox One, Series S e X, e Windows, nel videogame è presente la modalità "carriera" con l'opzione di scalare il ranking mondiale partendo da zero.
Tiebreak
Sul fronte Nacon, Tiebreak ha dalla sua il possesso della licenza ufficiale rilasciata da Association of Tennis Professionals (Atp) e Women's Tennis Association (Wta). Nel gioco, disponibile anche in modalità online, viene concessa la possibilità di disputare fino a 90 tornei ufficiali e di scalare il ranking insieme al proprio personaggio. Oltre agli incontri, non mancano altri momenti salienti che caratterizzano la vita di un tennista, dagli allenamenti alle conferenze stampa.
Everybody’s Tennis Portable
Per quanto riguarda le console portatili, spicca Everybody’s Tennis Portable disponibile per PlayStation Portable. Sviluppato dalla nipponica Clap Hanz e uscito per la prima volta nel 2010, il gioco si distacca dalla dimensione puramente professionistica in favore di un approccio più generalista.
Altri giochi sul tennis
Con lo sviluppo nel mondo dei videogames, i fan sono diventati sempre più esigenti e titoli come Matchpoint Tennis Championships, Tennis World Tour 1 e 2 e AO Tennis 1 e 2 e Tennis On-Court, per Playstation VR2, hanno ottenuto riscontri modesti pur contribuendo ad arricchire la platea dei giochi sul tennis.
