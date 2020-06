OnePlus Nord, annunciata la nuova linea di smartphone low cost

È ufficiale. OnePlus lancerà una nuova linea di smartphone low cost. Si chiamerà Nord e renderà l’esperienza premium di OnePlus, ormai da anni improntata sullo sviluppo di smartphone flagship, accessibile a più utenti.

Il primo dispositivo della nuova linea debutterà sul mercato europeo e in India. Come annunciato dal marchio, i clienti nordamericani avranno la possibilità di sperimentare il nuovo dispositivo attraverso un programma beta molto limitato previsto dopo il lancio.

Queste sono le uniche informazioni svelate da OnePlus finora, tramite un’intensa campagna condotta sull’account Instagram Ufficiale di OnePlus Nord. L’azienda dovrebbe annunciare maggiori dettagli in merito in occasione di un evento di lancio in programma in India il 10 luglio. Nonostante non ci siano ancora delle foto ufficiali, il primo smartphone della serie low cost del brand cinese potrà essere preordinato a partire dal primo luglio 2020 direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Come preordinare il primo smartphone della linea Nord

OnePlus ha organizzato tre giornate in cui gli utenti potranno preordinare lo smartphone “al buio”. Il primo luglio il preordine potrà essere effettuato dando un anticipo di 20 euro, che l’azienda riconsegnerà al lancio dello smartphone inviando un buono da 20 euro per l’acquisto. Il preorder, riservato a pochi e fortunati utenti, verrà riattivato poi l’8 luglio. Una terza tranche è in programma, invece, il 15 luglio.

“Il 1° e 2° turno di preordini comprendono un prodotto life style, una confezione di adesivi e altri regali a sorpresa. Il 3° turno di preordini comprende una confezione di adesivi e un regalo a sorpresa”, spiegano gli sviluppatori sulla pagina ufficiale dedicata al primo smartphone della linea low-cost.

OnePlus Nord segna l'inizio di un nuovo capitolo

"Il lancio della linea di prodotti OnePlus Nord segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per OnePlus. Siamo immensamente orgogliosi dei nostri flagship e continueremo a crearne per i nostri utenti. Ora siamo entusiasti di condividere l'esperienza OnePlus con un numero ancora maggiore di utenti in tutto il mondo attraverso questa nuova linea di prodotti”. Queste le parole di Pete Lau, fondatore e Ceo di OnePlus.

Più che un punto di svolta, la nuova gamma “low cost” rappresenta per il brand cinese un vero e proprio ritorno alle origini.

OnePlus, infatti, era nato con l’intento di offrire agli utenti il meglio della tecnologia a un prezzo competitivo. Ma negli ultimi anni si è lanciata con successo nel mondo degli smartphone premium, cercando di creare dispositivi in grado di competere con smartphone di marchi più radicati nel settore, come Samsung o LG, offrendo funzionalità e design di fascia alta a prezzi inferiori rispetto alla maggior parte dei competitor, ma comunque superiori ai 699 dollari.