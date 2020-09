Apple progetta il proprio visore AR per video, giochi e serie tv

Come riporta PatentlyApple il brevetto è stato depositato in estate. Non si tratterebbe di una novità assoluta, ma avrebbe un nuovo significato sfruttando i servizi di Apple One

Secondo quanto scritto da PatentlyApple – un portale impegnato nello scovare brevetti del colosso di Cupertino - Apple sta progettando il proprio visore per la realtà aumentata. Il dispositivo, che al momento si trova in fase di studio, proietterà le immagini direttamente nella retina dell'utente, piuttosto che farle scorrere da destra a sinistra. Il brevetto individuato dal sito PatentlyApple è stato registrato a giugno di quest'anno, ma già da tempo circolavano voci sull’impegno di Apple nel lavorare a un visore che non avesse bisogno di un computer.

Il nuovo visore AR di Apple approfondimento Facebook presenta gli Oculus Quest 2: prezzo e data di uscita Il sistema ideato da Apple, si legge nel brevetto, scansiona l'immagine pixel per pixel inviandola direttamente nelle retine dell'utente adattando la focalizzazione. Da quanto fa capire la Mela, l'idea è di migliorare l'effetto di riproduzione della profondità, offrendo la sensazione di trovarsi all'interno della scena. Nel 2017 Apple ha acquisito Vrvana, startup canadese, nota per un particolare visore denominato Totem. Non è il primo leak sull’argomento: ogni anno escono nuovi rumors e aggiornamenti ma Apple non è mai arrivata al lancio definitivo del progetto. Oggi “potrebbe anche essere un’idea obsoleta” scrivono gli esperti di PatentlyApple, ma adesso che l’azienda può contare su Apple One e su diversi abbonamenti come “Apple TV, Arcade, e altri programmi televisivi, film, keynotes e altro ancora, questo tipo di accessorio ha acquisito di nuovo senso”. L’esperienza, che sia fruire un video proveniente dall’iPhone oppure una serie tv targata Apple diventerebbe più immersiva e profonda, come guardare su uno schermo di oltre 40 pollici HD ma sul proprio viso.