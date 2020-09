Facebook presenta gli Oculus Quest 2: prezzo e data di uscita

Nel corso della Facebook Connect è stato annunciato Oculus Quest 2, la nuova generazione di visori all-in-one. Completamente wireless, è stato ridisegnato più piccolo e leggero del precedente modello, con prestazioni più veloci e il display Oculus a più alta risoluzione, sarà disponibile dal 13 di ottobre a partire da 349 euro. Si tratta del “sistema di gioco VR più conveniente sul mercato attualmente" ha commentato Facebook. Tra gli annunci anche l'arrivo di altri giochi e contenuti per Quest, tra cui Assassin's Creed e Tom Clancy's Splinter Cell o le funzionalità social, tra cui Messenger, una dashboard per il fitness con Oculus Move e notizie su Infinite Office che aiuteranno chi lavora da casa.

I progetti AR e VR di Facebook

La missione dei Facebook Reality Labs “è quella di costruire strumenti che aiutino le persone a sentirsi connesse, sempre e ovunque” si legge nel comunicato dell’azienda. La settima conferenza annuale su realtà aumentata e realtà virtuale, recentemente rinominata Facebook Connect, è stata per la prima volta completamente digitale, gratuita e aperta a tutti. Oltre ai visori VR all'avanguardia, si è parlato anche degli innovativi smart glasses che Facebook metterà a punto nel 2021 insieme a EssilorLuxottica, indossabili tutti i giorni e firmati Ray Ban. "Siamo sempre alla ricerca di dispositivi che possano offrire alle persone modi più efficaci per restare in contatto con coloro che amano. I dispositivi wearable hanno il potenziale per farlo" ha detto Andrew Bosworth, Vice President di Facebook Reality Labs.