Facebook e Luxottica si alleano per gli smart glasses: cosa sono

Il primo prodotto al quale Facebook ed EssilorLuxottica lavoreranno sarà targato Ray Ban e verrà lanciato nel 2021. “Combinerà il meglio di entrambi i mondi - tecnologia innovativa e stile fashion-forward - per creare occhiali intelligenti che i consumatori ameranno davvero indossare” si legge nel comunicato . "Siamo sempre alla ricerca di dispositivi che possano offrire alle persone modi più efficaci per restare in contatto con coloro che amano. I dispositivi wearable hanno il potenziale per farlo" sottolinea Andrew Bosworth, Vice President di Facebook Reality Labs. "Siamo particolarmente orgogliosi della nostra collaborazione con Facebook – aggiunge Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di Luxottica - che proietta un marchio iconico come Ray Ban in un futuro sempre più digitale e social”.

Cosa sono gli smart glasses

Gli smart glasses (un’espressione che in italiano si può tradurre con “occhiali intelligenti”) sono dispositivi elettronici indossabili che aggiungono contenuti a ciò che vede chi li indossa, oppure ci interagiscono. Sono infatti composti da parti elettroniche e software, in alcuni casi simili a quelle presenti sugli smartphone, come le applicazioni che permettono di filmare o riprodurre video, catturare immagini e immagazzinare informazioni complesse. I modelli con realtà aumentata e realtà virtuale oospitano tool in grado di creare realtà parallele che dialogano e modificano ciò che si trova davanti ai nostri occhi.

Altri modelli di smart glasses

Luxottica, che da ora in avanti lavorerà insieme a Facebook, era già stata scelta in passato da Google per un'intera gamma di Google Glasses, prima che il progetto venisse cancellato. E successivamente ha collaborato con Intel. Nell’estate del 2019 Snap, la società a capo di Snapchat - l’applicazione nota per i messaggi che scompaiono dopo 24 ore e per i filtri fotografici - aveva invece annunciato gli smart glasses Spectacles 3. Caratterizzati da una struttura resistente in lamiera di acciaio inossidabile, montano una doppia fotocamera in HD in grado cattura la profondità e la tridimensionalità di ciò che osserva chi li porta.