Spotify attacca Apple One: “Abbonamento unico è anticoncorrenziale”

Presentato tra le novità autunnali nel corso dell’evento del 15 settembre, il pacchetto riunisce i servizi di Apple, Musica, TV, Arcade e iCloud. Una “pratica sleale” secondo Spotify. “Un grande valore per i clienti e un modo semplice per accedere all'intera gamma di servizi in abbonamento” la replica di Cupertino

Spotify torna ad attaccare Apple per pratiche anticoncorrenziali. Il colosso scandinavo della musica in streaming accusa la società californiana di abuso di posizione dominante per Apple One, l'abbonamento unico a un pacchetto di servizi (musica, tv, videogame) presentato durante l’evento di martedì 15 settembre in cui sono stati svelati due nuovi iPad, due nuovi Apple Watch e lanciati i nuovi sistemi operativi.

Le accuse di Spotify approfondimento Caso Fortnite-Apple, la guerra dei giochi in streaming è solo l'inizio "Ancora una volta, Apple sta usando la sua posizione dominante e le pratiche sleali per svantaggiare i concorrenti e togliere ai consumatori favorendo i propri servizi" sostiene Spotify. Come riporta la nota pubblicata da Reuters, la società – che ha in Apple Music uno dei principali rivali - chiede "alle autorità garanti della concorrenza di agire con urgenza per limitare il comportamento anticoncorrenziale di Apple, che se lasciato incontrollato causerà danni irreparabili alla comunità degli sviluppatori e minaccerà le nostre libertà collettive di ascoltare, apprendere, creare e connettersi". Il gigante di Cupertino non ha perso tempo a respingere le accuse con una pronta risposta. Nella dichiarazione di Apple si evidenzia che "stiamo introducendo Apple One perché è un grande valore per i clienti e un modo semplice per accedere all'intera gamma di servizi in abbonamento". Il piano “fa risparmiare soldi ha chi ha già gli abbonamenti” ed è perfetto, replica Apple, “per chi ama uno qualsiasi dei nostri servizi e vuole ottenere di più spendendo meno”. Inoltre, “è particolarmente adatto per le famiglie” e viene specificato che “è possibile annullarlo in qualsiasi momento”.