Youtube introduce l'IA per riconsocere i bambini che si fingono adulti

La nuova misura di sicurezza introdotta da Youtube è in fase di implementazione negli Stati Uniti in un momento in cui la piattaforma video di proprietà di Google e social media come Instagram e TikTok sono sotto esame per come proteggono i bambini da contenuti rivolti agli adulti e per la verifica dell'età dei minori. Una nuova intelligenza artificiale che comprende quando gli utenti sono bambini che si fingono adulti. Questa nuova funzione verrà utilizzata per stimare l'età degli utenti in base a una serie di fattori, tra cui il tipo di video guardati e la longevità dell'account, secondo James Beser direttore della gestione prodotti di YouTube Youth. "Questa tecnologia ci consentirà di dedurre l'età di un utente indipendentemente dalla data di nascita registrata nell'account per offrire esperienze di prodotto e protezioni adatte all'età", ha affermato Beser.