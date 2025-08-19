Youtube introduce l'IA per riconsocere i bambini che si fingono adulti

La più grande piattaforma di streaming video introduce un nuovo sistema per rilevare tutti i minorenni che si fingono adulti per accedere a contenuti censurati dai limiti di età. Verranno attuate prove e gli utenti rilevati verranno avvisati
La nuova misura di sicurezza introdotta da Youtube è in fase di implementazione negli Stati Uniti in un momento in cui la piattaforma video di proprietà di Google e social media come Instagram e TikTok sono sotto esame per come proteggono i bambini da contenuti rivolti agli adulti e per la verifica dell'età dei minori. Una nuova intelligenza artificiale che comprende quando gli utenti sono bambini che si fingono adulti. Questa nuova funzione verrà utilizzata per stimare l'età degli utenti in base a una serie di fattori, tra cui il tipo di video guardati e la longevità dell'account, secondo James Beser direttore della gestione prodotti di YouTube Youth. "Questa tecnologia ci consentirà di dedurre l'età di un utente indipendentemente dalla data di nascita registrata nell'account per offrire esperienze di prodotto e protezioni adatte all'età", ha affermato Beser.
Come si verrà realmente tutelati?
Gli utenti verranno avvisati se la piattaforma li ritiene minorenni, dando loro la possibilità di verificare la propria età con una carta di credito, un selfie o un documento d'identità.
Le piattaforme di social media sono spesso accusate di non proteggere il benessere dei bambini. L'Australia utilizzerà presto le sue leggi sui social media per vietare l'accesso a YouTube ai minori di 16 anni, ha dichiarato un ministro alla fine del mese scorso sottolineando la necessità di proteggerli dagli "algoritmi predatori". Il divieto è uno dei più severi al mondo ed entrerà in vigore il 10 dicembre. La legislazione è attentamente monitorata da altri paesi, molti dei quali stanno valutando se implementare divieti simili.