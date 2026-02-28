Xiaomi 17, 17 Ultra, Leitzphone, Scooter 6 e Watch 5: tutte le novità

In un’affollata presentazione nel Palazzo dei Congressi della Catalogna, a Barcellona, il marchio cinese di tecnologia ha presentato tutti i suoi nuovi prodotti. A partire dal nuovo smartphone di punta Xiaomi 17 Ultra e da un telefono realizzato in collaborazione con Leica

Sono tanti i prodotti di Xiaomi presentati a Barcellona prima dell’inizio del Mobile World Congress, la fiera più importante al mondo del mondo mobile, che Sky TG24 segue sempre con attenzione,. A partire dalla nuova serie di smartphone Xiaomi 17, dal nuovo Leica Leitzphone realizzato in collaborazione con il marchio di lenti fotografiche e tutta una serie di prodotti rinnovati, dai tablet agli smartwatch ai monopattini. L'azienda, che ha festeggiato il miliardesimo prodotto connesso della sua strategia "Human x Car x Home", rimane stabile al terzo posto nella classifica dei produttori mondiali e continua a investire: nei prossimi anni sono infatti previsti ben 24 miliardi di investimenti in ricerca e sviluppo., ha spiegato dal palco William Lu, partner and president di Xiaomi.

Xiaomi 17

La nuova serie Xiaomi 17 ”Un nuovo punto di riferimento per la fotografia mobile”. Xiaomi punta tutto anche quest’anno su foto e video, presentando dei modelli con un design resistente, ergonomicamente raffinati e con al centro l’esperienza fotografica di Leica. La nuova serie Xiaomi 17 (costituita dal modello 17 e dal modello 17 Ultra) presenta un design minimalista (ma professionale). Il modello di base, Xiaomi 17, è dotato (come il suo fratello maggiore Ultra) di un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con CPU Oryon di terza generazione, nuova GPU Adreno e NPU Hexagon di Qualcomm. Batteria di nuova generazione da 6.330 mAh con ricarica veloce HyperCharge fino a 100W. Il display è un OLED personalizzato con alta luminosità di picco e frequenza di aggiornamento. Xiaomi 17 è dotato di un comparto fotografico certamente interessante su cui spicca un teleobiettivo flottante Leica da 60 millimetri e una nuova fotocamera frontale da 50 megapixel. Abbiamo parlato di modello "base" ma questo è un telefono medio gamma davvero interessante e tra l'altro si annuncia anche molto compatto e comodo da impugnare, il telefono più compatto realizzato dall'azienda.

Xiaomi 17 Ultra

Modello non plus ultra è Xiaomi 17 Ultra: definito il più sottile e leggero modello Ultra di sempre, ha uno spessore di 8,29 millimetri e un peso di 218,4 grammi, con cornici ultrasottili e ultra-rifinite. Tre i colori, Xiaomi 17 Ultra è ”fatto per durare”: grazie alla Xiaomi Guardian Structure sono protetti sia il vetro sia la struttura del telefono. Comparto fotografico dicevamo realizzato in collaborazione con Leica, sul modello Ultra troviamo il primo sensore della fotocamera principale LOFIC da 1 pollice di Xiaomi: utilizza una nuova tecnologia in grado di migliorare tutti gli ambiti della fotografia che diventerà lo standard nei prossimi anni. Altra novità, una fotocamera Leica da 200 megapixel dotata di zoom ottico meccanico 75-100 millimetri: un teleobiettivo in grado di mantenere un’elevata qualità dell’immagine su tutta la gamma di zoom. Sistema fotografico ("il migliore del mondo", per Xiaomi) che può essere arricchito e potenziato grazie al Photography Kit, in grado di trasformare il telefono in una reflex: include un cinturino da polso, un otturatore a due fasi personalizzabile, un pulsante fisico dedicato ai video. Il modello Pro include anche un’ impugnatura in pelle PU antiscivolo e una batteria integrata da 20.000 mah. A bordo anche una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida 90W. A livello di display sull’Ultra debutta una nuova tecnologia - Xiaomi HyperRGB - che attraverso un layout di sub pixel OLED migliora la chiarezza e ottimizza il consumo energetico. Prezzi, si parte da 999,90 euro per Xiaomi 17 e 1.499,90 euro per Xiaomi 17 Ultra. Previste promozioni per il periodo di lancio.

Mattias Harsch, CEO di Leica Camera AG, presenta Leica Leitzphone

Leica Leitzphone powered by Xiaomi L’altra novità si chiama Leica Leitzphone: realizzato per celebrare il centesimo anniversario di Leica, presenta un corpo resistente in lega di alluminio con una finitura anodizzata al nichel, un’interfaccia ottimizzata da Leica e un’esperienza tutta incentrata sulla fotografia. Spicca, infatti, il Leica Camera Ring: una ghiera fisica zigrinata (e personalizzabile) che restituisce la sensazione di una vera fotocamera con zoom e crea "una connessione" con l'utente. Novità anche la modalità Leica Essential: ricrea la qualità dell’immagine e lo stile fotografico delle iconiche fotocamere Leica M9 e M3. Un telefono, per dirla con le parole di Mattias Harsch, CEO di Leica Camera AG, "unisce la competenza di Leica nella fotografia e nell'ottica con quella di Xiaomi nella tecnologia e negli smartphone", costruito con precisione in modo tale che ogni singolo elemento abbia la sua funzione e con un'interfaccia pulita (sempre basata su HyperOS di XiaomI) Il prezzo è per veri appassionati di fotografia: 1.999,90 euro. Previste promozioni per il periodo di lancio.

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8 e 8 Pro Altra novità presentata a Barcellona sono i nuovi tablet Xiaomi 8 e 8 Pro: i più performanti e sottili che l’azienda abbia mai creato, pensati per la produttività e potenziati dall’intelligenza artificiale. Una serie, spiegano, progettata sia per i professionisti che per gli utenti di tutti i giorni che combina alte prestazioni con un design elegante. In particolare, sulla serie 8 troviamo display da 11,2 pollici con risoluzione 3,2 K, luminosità fino a 800 nit e frequenza di aggiornamento ultra-fluida. Il tutto in un corpo di soli 5,75 millimetri di spessore e 485 grammi di peso, che - insieme a una batteria da 9.200 mah - li rendono ideali per il lavoro in mobilità. La serie è basata sul sistema operativo Xiaomi HyperOS 3 che offre un sistema integrato di intelligenza artificiale, un multitasking efficiente e una modalità di lavoro simile a quella che troviamo sui pc. Il modello Pro è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, integra la ricarica veloce e anche una versione con schermo opaco anti-riflesso. Il modello di base, invece, è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 4. Nuovi accessori, troviamo una Xiaomi Focus Pen Pro (per scrittura e lavori creativi), tastiere e cover. Prezzi, si parte da 449,90 euro per il modello base, 599,90 per il modello 8 Pro con sconti e promozioni per il periodo di lancio.

Xiaomi Pad 8 Pro

Il nuovo smartwatch Novità anche nel settore degli smartwatch con Xiaomi Watch 5: alimentato da Wear Os by Google, offre un’esperienza più naturale con la possibilità di utilizzare i movimenti della mano o del polso (pizzicare, strofinare, schioccare le dita, scuotere o ruotare il polso) per rifiutare chiamate, silenziare sveglie, controllare a distanza la fotocamera o accedere alle proprie app preferite. Watch 5 integra una batteria di lunga durata da 930 mAh con il 10% di contenuto di silicio-carbonio, un display da 1,54 pollici con cornice ultra-sottile, funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness. Prezzo di listino 359,99 euro ma per il periodo di lancio sono previsti sconti e promozioni.

Electric Scooter 6 Ultra