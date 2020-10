iPhone 12, scanner LiDAR: cos’è e a cosa serve il nuovo sensore

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 12, slittata, causa coronavirus, di circa un mese rispetto agli scorsi anni. La nuova generazione degli smartphone di Apple sarà annunciata attraverso un evento in streaming, trasmesso dall’Apple Park, a partire dalle 19 (ore italiane) del 13 ottobre. Come spesso succede per questa tipologia di eventi, negli ultimi giorni si stanno particolarmente intensificando i rumor a riguardo.

Cos’è lo scanner LiDAR e a cosa serve

approfondimento

Apple, con iPhone 12 arriva anche un HomePod mini?

Il sensore LiDAR serve a mappare in tre dimensioni l'ambiente circostante. Tramite un impulso laser, riesce a determinare con precisione e velocità la distanza di un oggetto dal dispositivo, misurando il tempo che la luce impiega a "rimbalzare".

Acronimo di Laser Imaging Detection and Ranging, il sensore, combinando anche le informazioni captate dalle altre camere posteriori e dai sensori di movimento, riesce a scannerizzare l’ambiente misurando gli oggetti situati in un raggio d’azione di massimo 5 metri, attraverso una lettura a livello di fotone e con una velocità operativa di pochi nanosecondi. Come precisato da Apple in occasione della presentazione di iPad Pro 2020, lo scanner LiDAR “offre funzioni evolute di rilevamento della profondità per supportare ancora più flussi di lavoro professionali e app di fotografia e video più orientate ai professionisti”. Il sensore funziona sia in ambienti chiusi che all’aperto, e offre funzioni chiave nel settore della realtà aumentata. Tramite l’Augmented-Reality, Apple intende offrire agli utenti la possibilità di “miscelare” il mondo reale con quello digitale, combinando le funzioni offerte dalla fotocamera e dai diversi sensori e componenti interni del dispositivo, per offrire avanzate funzionalità di rilevamento della profondità.