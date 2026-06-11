Insta360 Luna Ultra, la videocamera tascabile con qualità da cinema

Introduzione
La Osmo Pocket di DJI ha trovato un rivale: Insta360 ha presentato una videocamera tascabile con stabilizzatore meccanico a tre assi di fascia alta, progettata in collaborazione con Leica. Una videocamera che rappresenta il primo verso ingresso dell’azienda nel segmento dedicato a creator, vlogger e videomaker. Abbiamo provato Luna Ultra in anteprima, ecco tutte le caratteristiche
Quello che devi sapere
La Luna di Insta360
Grandi novità in casa Insta360, che ha presentato Luna Ultra, prima videocamera gimbal del marchio, realizzata in collaborazione con Leica e dedicata alla videografia mobile di nuova generazione. Una videocamera che per caratteristiche entra subito in competizione con la Osmo Pocket (recentemente abbiamo recensito il nuovo modello, il 4), sempre molto apprezzata da tutti coloro (giornalisti, blogger, creator) che lavorano in mobilità. Luna Ultra si distingue per una serie di accorgimenti e funzionalità innovativi per il suo genere, che abbiamo avuto modo di mettere alla prova durante il nostro lavoro quotidiano. Le caratteristiche principali di Luna sono la stabilizzazione meccanica a tre assi, un sistema o doppia ottica con teleobiettivo professionale integrato, un sensore 8K da 1 pollice, un triplo chip I.A., il touchscreen OLED rimovibile e gli obiettivi Leica Summicron. Una partnership, quella con il brand tedesco specializzato in fotografia, che, ci spiegano, dura da sei anni e ha già dato vita a cinque prodotti sviluppati congiuntamente, “combinando l’esperienza ottica e l’iconica scienza del colore di Leica con la tecnologia delle immagini di Insta360”.
Come si presenta
Luna Ultra si presenta come uno strumento ergonomico, in grado di farci compagnia senza risultare eccessivamente scomodo o pesante anche per tante ore consecutive. Ha un peso di poco superiore ai 200 grammi e integra un touchscreen OLED da 2 pollici, il primo nel settore completamente rimovibile, che consente sia il monitoraggio sia il controllo a distanza delle inquadrature, con trasmissione HD fino a 20 metri. A bordo troviamo un sistema di stabilizzazione a tre assi (combinato con la stabilizzazione elettronica) in grado di ridurre le vibrazioni e di mantenere le immagini stabili. Il braccio può muoversi in maniera orizzontale dai -57 ai 235 gradi, verticale da -57 a 120 gradi e può ruotare da -50 a 50 gradi. Molto utile la cover rigida protettiva inclusa nella confezione.
Come registra
Insta360 Luna Ultra è dotata di un obiettivo Leica Summicron abbinato a un sensore 8K da 1 pollice per l’acquisizione di foto e video con una lunghezza focale equivalente a 20 mm e un’apertura f/1.8 e di un teleobiettivo con sensore da 1/1,3" e apertura f/2.0, che permette di ottenere un naturale effetto sfocato su cinque lunghezze focali, con zoom fino a 12x e zoom lossless fino a 6x. Le funzionalità video includono la registrazione fino a 8K 30fps con Dolby Vision, il supporto alla modalità I-Log a 10 bit (modalità dunque per la registrazione del colore di livello professionale), una gamma dinamica fino a 14 stop. A bordo troviamo anche un triplo chip di intelligenza artificiale (uno a 4 nanometri, due di imaging) in grado di migliorare la resa delle immagini. L’elaborazione è garantita, invece, da un chip Snapdragon. Tra le caratteristiche, l’HDR Dolby Vision che offre colori realistici e un’eccezionale gamma dinamica. Luna Ultra copre ben cinque lunghezze focali e può registrare anche riprese ultra-ravvicinate (macro). La qualità video, dicevamo, arriva a 8K 30fps o 4K 120fps. La risoluzione delle foto arriva a 37 megapixel (UltraPhoto) o 200 megapixel (Panorama).
Le funzioni
Utilizzare Insta360 Luna è semplice e intuitivo: si ruota lo schermino, la camera si accende e si può cominciare subito. Sull’impugnatura, oltre al pulsante di REC, troviamo un mini-joystick attraverso cui ruotare l’inquadratura e una leva per aumentare o diminuire lo zoom. Sul display (che è touchscreen e permette di effettuare tutti i settaggi) presenti anche due tasti funzione personalizzabili (ad esempio per richiamare i diversi stili di ripresa o per girare l’obiettivo verso se stessi). Oltre alla modalità video “normale” troviamo PureVideo (una modalità dedicata alle riprese in scarsa luce che riduce il rumore e migliora luminosità e dettagli), lo Slow Motion, il Timelapse, il TImeShift e il Barrel Roll (una sorta di rotazione a 360°); le modalità fotografiche sono invece la foto “normale”, la UltraPhoto, il Live Frame e il Panorama. Per quanto riguarda il colore presenti le modalità standard, Dolby Vision e 10-bit I-Log. Luna Ultra integra diversi profili colore Leica, tra cui Leica Natural, Leica Vivid e Leica Chrome, insieme a una serie di altri filtri cinematografici che permettono di cambiare look alle proprie riprese. Tanti gli strumenti professionali integrati, dalla compatibilità con i sistemi di gestione colore ACES al timecode integrato (che permette di sincronizzare i video con altre telecamere), dalla possibilità di esportare e condividere il proprio profilo colore preferito tramite QR CODE a tante funzionalità di editing assistito dall’intelligenza artificiale tramite l’app. Luna Ultra è dotata anche di microfono ambientale con cover antivento integrata ed è compabilite con i sistemi microfonici di Insta360 (come Insta360 Mic Pro, appena presentato).
Le funzioni di ripresa avanzate
Luna non si limita a riprendere scene, ma offre moltissime funzionalità creative, gestite dai chip di imaging. C’è ad esempio il Deep Track 5.0 che permette di tracciare in maniera intelligente soggetti in movimento, tenendoli sempre al centro dell’inquadratura: molto utile ad esempio per registrare gare sportive, coreografie, bambini o animali. Luna Ultra, tra l’altro, è in grado di mantenere il tracciamento con lunghezza focale tele, quindi anche di soggetti lontani da chi sta registrando. La funzione di inquadratura intelligente, invece, permette di mantenere la posizione scelta dall’inizio alla fine della registrazione: penserà la videocamera a “mantenere” la persona sempre nel posto giusto.
Lo schermino rimovibile e le altre caratteristiche
Dicevamo all’inizio di questa recensione che Luna ha delle caratteristiche uniche. Una di queste è il touchscreen OLED da 2 pollici rimovibile: offre una trasmissione di immagini in HD e permette di gestire la camera da remoto, azionando e disttivando la registrazione e muovendo l’obiettivo fino a 20 metri di distanza. Tra le altre caratteristiche da segnalare, i video con effetti bellezza integrati (grazie ad algoritmi avanzati, ad esempio, la videocamera riconosce automaticamente i volti e attenua le imperfezioni della pelle), un sensore di temperatura colore integrato. Luna integra uno spazio di archiviazione interno di ben 47 gigabyte, uno slot per schedine microSD fino a 1 terabyte, una batteria con capacità di 1.550 mAh (garantisce circa quattro ore di autonomia), quattro microfoni: tre presenti sul corpo principale, uno sullo schermino.
I nostri video e la nostra esperienza
Siamo rimasti molto soddisfatti dall’uso di Luna Ultra, che abbiamo provato sia per svago sia per lavoro in diverse situazioni e per oltre un mese. Abbiamo apprezzato particolarmente la versatilità focale inedita, la capacità di passare da uno zoom “spinto” a un grandangolo senza perdita di qualità, le riprese macro, i ritratti con sfocatura naturale dello sfondo, i video girati in notturna. E nonostante lo schermino rimovibile dia certamente una marcia in più a questa cam, rispetto ai suoi rivali, c’è da notare che quando viene rimosso per essere usato come controller wireless si nota una leggera latenza nella risposta dei comandi, soprattutto durante l’utilizzo dello zoom. Inoltre, bisogna tenere presente che la camera, nella nostra prova, dopo un utilizzo prolungato tende a scaldarsi con facilità.
Disponibilità e prezzi
Luna Ultra è dunque una telecamerina portatile versatile e utile soprattutto per chi realizza video in prima persona, per i giornalisti, i travel blogger, per tutti coloro che lavorano in solitaria. Luna Ultra è disponibile in due colori (il nero notte Midnight Black e il bianco stellare Moon White) nel pacchetto Standard a 729 euro (comprende cover protettiva, antivento, impugnatura filettata, cinturino da polso), nel pacchetto Creator (che in più ha la borsa da trasporto, un’impugnatura con batteria, un microfono Mic Pro, una lente grandangolare) a 929 euro. Prezzi un po’ più alti rispetto al principale concorrente. Tanti gli accessori che è possibile acquistare a parte, dall’head tracker (per riprese in prima persona a mani libere) ai filtri cinematografici, dalle lenti grandangolari ai filtri ND.
Pro e Contro
PRO:
- Alta qualità delle immagini video
- Schermino rimovibile
CONTRO:
- Quando rimosso, lo schermo mostra qualche rallentamento nella risposta ai comandi
- Con un uso prolungato tende a scaldarsi con facilità