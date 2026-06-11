Insta360 Luna Ultra, la videocamera tascabile con qualità da cinema

Utilizzare Insta360 Luna è semplice e intuitivo: si ruota lo schermino, la camera si accende e si può cominciare subito. Sull’impugnatura, oltre al pulsante di REC, troviamo un mini-joystick attraverso cui ruotare l’inquadratura e una leva per aumentare o diminuire lo zoom. Sul display (che è touchscreen e permette di effettuare tutti i settaggi) presenti anche due tasti funzione personalizzabili (ad esempio per richiamare i diversi stili di ripresa o per girare l’obiettivo verso se stessi). Oltre alla modalità video “normale” troviamo PureVideo (una modalità dedicata alle riprese in scarsa luce che riduce il rumore e migliora luminosità e dettagli), lo Slow Motion, il Timelapse, il TImeShift e il Barrel Roll (una sorta di rotazione a 360°); le modalità fotografiche sono invece la foto “normale”, la UltraPhoto, il Live Frame e il Panorama. Per quanto riguarda il colore presenti le modalità standard, Dolby Vision e 10-bit I-Log. Luna Ultra integra diversi profili colore Leica, tra cui Leica Natural, Leica Vivid e Leica Chrome, insieme a una serie di altri filtri cinematografici che permettono di cambiare look alle proprie riprese. Tanti gli strumenti professionali integrati, dalla compatibilità con i sistemi di gestione colore ACES al timecode integrato (che permette di sincronizzare i video con altre telecamere), dalla possibilità di esportare e condividere il proprio profilo colore preferito tramite QR CODE a tante funzionalità di editing assistito dall’intelligenza artificiale tramite l’app. Luna Ultra è dotata anche di microfono ambientale con cover antivento integrata ed è compabilite con i sistemi microfonici di Insta360 (come Insta360 Mic Pro, appena presentato).