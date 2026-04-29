Osmo Pocket si aggiorna: la nuova versione della telecamera più famosa

L’altra funzionalità sempre molto apprezzata è la stabilizzazione a tre assi, che permette di girare scene in movimento, anche in corsa, ultra-stabili. Resta un riferimento per la categoria, superiore a qualsiasi soluzione elettronica mobile. E poi è stata migliorata la funzionalità di tracciamento: attraverso il nuovo ActiveTrack 7 possono essere tracciati soggetti anche lontani (con zoom fino a 4x), anche in controluce, e anche se tra noi e il soggetto ci sono ostacoli come alberi o altre persone. Molto buona la messa a fuoco automatica intelligente, che mantiene i soggetti nitidi. Presente, infine, il controllo gestuale, che permette di ottenere riprese professionali anche quando si è da soli: mostrando il palmo della mano è possibile attivare ActiveTrack; mostrando il segno di vittoria (la “V” con indice e medio) è invece possibile scattare una foto o avviare o interrompere la registrazione. Osmo Pocket 4 vanta anche una maggiore autonomia: è compatibile con la funzionalità di ricarica veloce (se colleghiamo un caricabatterie compatibile) e permette lunghe sessioni di registrazione senza mai dover ricaricare: nelle nostre prove, girando in qualità 4K, abbiamo lavorato un’intera mattina e avevamo ancora carica residua.