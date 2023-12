5/8

Tra le altre funzionalità degne di nota: la possibilità di scattare foto, la funzione per creare timelapse, quella per catturare immagini panoramiche, lo slow motion e Spinshot, che crea movimenti fluidi girando la cam di 180 gradi. Attraverso l’app è possibile anche effettuare dirette web streaming ad alta definizione; DJI Osmo Pocket 3 può anche essere utilizzata come webcam per riunioni online o chat video.

