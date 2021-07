DJI Air 2S, il drone semplice e sicuro per gli amanti della fotografia

L’AIR 2S di DJI è un drone leggero (pesa meno di 600 grammi), molto semplice da utilizzare (dopo un minimo di training) e ideale per la fotografia aerea. Non essendo degli esperti, e non avendo le competenze per pilotarlo, siamo andati all’Aviosuperficie Club Astra (dove l’ing. Nando Groppo, veterano dell’aviazione civile, progetta e spedisce in tutto il mondo ultraleggeri - ma questa è un’altra storia) dove abbiamo potuto scoprire in sicurezza tutte le caratteristiche del drone insieme agli esperti di Nital, che è la società che in Italia distribuisce il marchio DJI.

Le caratteristiche principali



Air 2S è un drone semplice da utilizzare ed è l’ideale per chi vuole iniziare a conoscere l’affascinante mondo dei velivoli a guida autonoma. Si tratta di un drone leggero (pesa 595 grammi), performante, perfetto per le riprese aeree. Per utilizzarlo bisogna associare il radiocomando incluso nella confezione allo smartphone (banalizzando, è come tenere in mano un controller di una consolle per videogame) e dopo qualche ora di test si è già pronti per il volo. DJI Air 2S è dotato di molti sistemi di sicurezza che lo rendono stabile, mantengono la posizione accurata, sono in grado di evitare gli ostacoli. In particolare, il drone percepisce l’ambiente in quattro direzioni: su, giù, avanti e dietro, ed è in grado grazie agli algoritmi APAS 4.0 (Advanced Assisted Flight System) di evitare automaticamente gli ostacoli (come edifici, muri, persone, alberi) negli scenari più complessi, anche ad alta velocità. Il drone è anche in grado di tornare da solo al cosiddetto “punto Home” (che possiamo impostare noi e che generalmente è il punto da cui lo facciamo decollare) sia con la pressione di un tasto, sia se la batteria si sta scaricando o se perde il contatto con il radiocomando. Infine, il drone riceve le informazioni in tempo reale di aeroplani ed elicotteri che trasmettono segnali ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), visualizza eventuali velivoli su una mappa e avvisa tramite notifica l’operatore in modo tale da evitarli.

Le funzionalità fotografiche



Una volta imparato a guidare il drone, contemporaneamente dobbiamo imparare a scattare foto o a girare video. Ma anche qui - se non vogliamo fare tutto in modalità manuale - ci viene incontro la tecnologia. Air 2S è dotato di un sensore CMOS da 1 pollice in grado di scattare foto fino a 20 megapixel oppure video (anche in situazioni di scarsa illuminazione e in formato RAW) fino alla qualità 5,4K 30fps (oppure 4K 60fps). All’interno ha una sua memoria da 8 gigabyte ma è possibile ovviamente anche installare una scheda microSD per registrazioni più lunghe. Tra le tante funzioni automatiche c’è MasterShots, che offre agli utenti la possibilità di generare un video seguendo un soggetto, tenendolo al centro dell’inquadratura ed eseguendo 10 manovre in sequenza. C’è poi la tecnologia Spotlight 2.0 che tiene sempre il soggetto al centro dell’inquadratura; c’è Activetrack 4.0, che segue un soggetto ed è in grado di evitare gli ostacoli in modo automatico) mentre con POI 3.0 si possono girare video circolari.