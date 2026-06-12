Facebook e Instagram down, cos’è successo oggi ai social di Meta

Le due piattaforme di Mark Zuckerberg hanno cominciato a dare problemi agli utenti nel primo pomeriggio di giovedì 12 giugno. Le segnalazioni sono arrivate da tutto il mondo. Dopo quasi un'ora, sono state ripristinate le funzionalità ed è stato possibile tornare ad accedere alle applicazioni

Disagi per gli utenti delle applicazioni Meta. Dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 giugno, Instagram e Facebook hanno cominciato a dare problemi, soprattutto dall’interfaccia desktop. Per quasi un'ora la piattaforma di Facebook si è caricata a fatica o, in alcuni casi, non si apriva. Chi ha provato ad accedere ad Instagram, soprattutto dal pc, ha visto apparire l'avviso "Spiacenti, questa pagina non è disponibile". Dopo quasi un'ora i due social hanno cominciato lentamente a riprendere le solite funzionalità: per ora, Meta non ha rilasciato nessuna dichiarazione senza spiegare i motivi dei disservizi.