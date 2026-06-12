Pokémon Pokopia, i giocatori ricreano i monumenti più iconici d'Italia

L'iniziativa, nata da un fenomeno collettivo spontaneo, testimonia ancora una volta la forza e la rilevanza culturale del brand, che sta celebrando il suo 30° anniversario. Tra i progetti più riusciti, il Colosseo, il Ponte di Rialto e il Tempio della Concordia, realizzati anche grazie ai content creator Gidano e Lightning 95 e alla community Animal Crossing Life.

Tra i progetti più riusciti il Colosseo e il Tempio della Concordia

Il fenomeno conferma la forza e l'attualità del brand, che sta celebrando il suo 30esimo anniversario. Da Roma ad Agrigento, i giocatori hanno dato prova di voler ancora scoprire il gioco in compagnia e condividere insieme il frutto della propria creatività. Il movimento ha unito virtualmente gli appassionati di tutti i paesi, ma quelli italiani hanno fatto la differenza, dando vita a un grande progetto per riprodurre all’interno del gioco alcune delle strutture più celebri del Paese. L'iniziativa è nata dai content creator Gidano e Lightning 95 e dalla community Animal Crossing Life, che si sono occupati di ricreare l’architettura storica italiana. Abbattendo le barriere della distanza, è stato possibile riprodurre monumenti come il Colosseo, opera mastodontica e simbolo di Roma, il Tempio della Concordia, un inno alla precisione geometrica e il Ponte di Rialto, una grandissima sfida ingegneristica.