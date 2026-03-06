"Non abbiamo preso parte alla loro creazione o diffusione di immagini, e non è mai stata concessa alcuna autorizzazione" ha dichiarato la portavoce del colosso dei videogiochi Sravanthi Dev in merito a un post pubblicato sui social ufficiali della presidenza Usa

La dichiarazione di Pokèmon Company International

"Siamo a conoscenza dei recenti contenuti social che includono immagini legate al nostro marchio", ha dichiarato la portavoce Sravanthi Dev. "Non abbiamo preso parte alla loro creazione o diffusione, e non è mai stata concessa alcuna autorizzazione per l'uso della nostra proprietà intellettuale. La nostra missione è quella di unire le persone, e non ha alcuna affiliazione con posizioni o agende di natura politica". Non è la prima volta che l'azienda si trova a dover chiarire pubblicamente la propria estraneità a contenuti promossi dalla Casa Bianca, che ha fatto ricorso in più occasioni a materiali videoludici protetti da diritto d’autore per veicolare messaggi politici.