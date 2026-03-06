Pokemon Pokopia, disponibile su Nintendo Switch 2

E’ il primo videogioco di simulazione basato su creatività e costruzioni per celebrare i 30 anni del franchise. Un’esperienza rilassante e basata sulla convivenza quotidiana con i Pokémon, orientata alla cooperazione, all’esplorazione e alla personalizzazione dell’ambiente ascolta articolo

A pochi giorni dal trentesimo anniversario dei Pokémon, solo su Nintendo Switch 2 è ora disponibile Pokemon Pokopia, il primo videogioco di simulazione con protagonisti i Pokémon. Una novità assoluta per la serie di videogame, nota per la storica vicinanza al genere di ruolo, che ora si mostra in una veste del tutto inedita ed esclusiva per la nuova console di Nintendo.

Pokémon Dal suo debutto nel 1996, con i videogiochi Pokémon Versione Verde e Pokémon Versione Rossa per Game Boy, Pokémon è diventato uno dei marchi di intrattenimento più conosciuti e seguiti al mondo, capace di espandersi in numerosi ambiti, pur mantenendo un legame profondo con le sue origini interattive. In questo percorso di trasformazione ed espansione costante, Pokémon Pokopia si inserisce proponendo una visione inedita dell’universo Pokémon, confermando il ruolo centrale dei videogiochi nella storia del franchise e la capacità di questi ultimi di esplorare continuamente nuovi orizzonti, reinventandosi e innovandosi ancora dopo 30 anni. Approfondimento Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia in arrivo su Nintendo Switch

Il videogioco Pokémon Pokopia Pokémon Pokopia è ambientato in un mondo inaridito dove non c’è traccia di esseri umani e dove, nei panni di un Ditto, sarà necessario sfruttare le sue abilità di copia per ricreare un vero e proprio paradiso per i Pokémon. Il gioco invita i giocatori a vivere un’esperienza nuova e rilassante, basata sulla simulazione di vita e sulla convivenza quotidiana con i Pokémon. Lontano dalle tradizionali dinamiche di lotta e cattura, tipiche della serie principale di videogiochi, qui viene posto l’accento sulla cooperazione, sulla scoperta e sulla costruzione di un mondo condiviso. I Pokémon, infatti, non saranno semplici compagni di viaggio, ma parteciperanno attivamente alla missione di ricostruzione, mettendo a disposizione le proprie abilità peculiari per aiutare il giocatore a sviluppare e decorare l’ambiente circostante. Attraverso l’esplorazione, la gestione e la raccolta delle risorse e l’interazione con i diversi personaggi che si incontreranno nel corso dell’avventura, sarà possibile ricostruire il mondo per ripopolarlo di umani e Pokémon, creando un luogo armonioso in cui natura, creatività e relazioni diventano protagoniste dell’esperienza di gioco. Approfondimento Videogame, Mario Tennis Fever disponibile solo su Nintendo Switch 2