Pokemon Pokopia, disponibile su Nintendo Switch 2

E’ il primo videogioco di simulazione basato su creatività e costruzioni per celebrare i 30 anni del franchise. Un’esperienza rilassante e basata sulla convivenza quotidiana con i Pokémon, orientata alla cooperazione, all’esplorazione e alla personalizzazione dell’ambiente
A pochi giorni dal trentesimo anniversario dei Pokémon, solo su Nintendo Switch 2 è ora disponibile Pokemon Pokopia, il primo videogioco di simulazione con protagonisti i Pokémon. Una novità assoluta per la serie di videogame, nota per la storica vicinanza al genere di ruolo, che ora si mostra in una veste del tutto inedita ed esclusiva per la nuova console di Nintendo.
Dal suo debutto nel 1996, con i videogiochi Pokémon Versione Verde e Pokémon Versione Rossa per Game Boy, Pokémon è diventato uno dei marchi di intrattenimento più conosciuti e seguiti al mondo, capace di espandersi in numerosi ambiti, pur mantenendo un legame profondo con le sue origini interattive. In questo percorso di trasformazione ed espansione costante, Pokémon Pokopia si inserisce proponendo una visione inedita dell’universo Pokémon, confermando il ruolo centrale dei videogiochi nella storia del franchise e la capacità di questi ultimi di esplorare continuamente nuovi orizzonti, reinventandosi e innovandosi ancora dopo 30 anni.
Il videogioco Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia è ambientato in un mondo inaridito dove non c’è traccia di esseri umani e dove, nei panni di un Ditto, sarà necessario sfruttare le sue abilità di copia per ricreare un vero e proprio paradiso per i Pokémon. Il gioco invita i giocatori a vivere un’esperienza nuova e rilassante, basata sulla simulazione di vita e sulla convivenza quotidiana con i Pokémon. Lontano dalle tradizionali dinamiche di lotta e cattura, tipiche della serie principale di videogiochi, qui viene posto l’accento sulla cooperazione, sulla scoperta e sulla costruzione di un mondo condiviso. I Pokémon, infatti, non saranno semplici compagni di viaggio, ma parteciperanno attivamente alla missione di ricostruzione, mettendo a disposizione le proprie abilità peculiari per aiutare il giocatore a sviluppare e decorare l’ambiente circostante. Attraverso l’esplorazione, la gestione e la raccolta delle risorse e l’interazione con i diversi personaggi che si incontreranno nel corso dell’avventura, sarà possibile ricostruire il mondo per ripopolarlo di umani e Pokémon, creando un luogo armonioso in cui natura, creatività e relazioni diventano protagoniste dell’esperienza di gioco.
Disponibile solo su Nintendo Switch 2
Con la guida del Professor Tangrowth e la presenza di altri curiosi personaggi come il piccolo Pallichu, Granmuschio e il Maestro Smeargle, Pokémon Pokopia rappresenta un nuovo modo di immergersi e di vivere l’universo dei Pokémon, con un ritmo più disteso e contemplativo, accessibile a chiunque. Pokémon Pokopia supporta anche la funzionalità Game Share che consente di condividere il gioco con qualcuno che non lo possiede e giocare insieme su console Nintendo Switch o Nintendo Switch 2. Inoltre, fino a 4 giocatori potranno riunirsi in comunicazione wireless locale oppure online*2 per collaborare e condividere momenti di rilassatezza, ovunque e in qualsiasi momento. Per massimizzare l’esperienza di gioco in compagnia, è infatti possibile visitare le città degli altri, ospitare giocatori nella propria e portare con sé uno dei Pokémon della propria isola, collaborando tutti insieme per costruire, arredare e dare collettivamente vita alla creatività.