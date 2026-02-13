Videogame, Mario Tennis Fever disponibile solo su Nintendo Switch 2

Mario Tennis Fever, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2, è il nuovo capitolo della serie Mario Tennis che introduce numerose novità. A partire dal roster più ampio di sempre, con 38 personaggi selezionabili, e l’aggiunta delle racchette frenesia, dotate di poteri speciali capaci di ribaltare le partite ascolta articolo

Disponibile su Nintendo Switch 2: Mario Tennis Fever. Il nuovo capitolo della serie Mario Tennis, pronto a scendere in campo con tantissime novità. Dalla possibilità di scegliere uno fra 38 personaggi selezionabili - il numero più alto della serie, con nuovi membri come Goomba, Ruboniglio e Baby Waluigi - all’introduzione di modalità inedite e delle racchette frenesia, il divertimento in compagnia gioca sulle righe e porta l’effetto Sinner nel salotto di tutti gli appassionati.

La serie Mario Tennis Nata nel 1995 con Mario’s Tennis per Virtual Boy e concretizzata cinque anni dopo con Mario Tennis per Nintendo 64, quella di Mario Tennis è una serie molto longeva che con l’arrivo di Mario Tennis Fever segna 10 punti sul tabellone e porta i personaggi del Regno dei Funghi sul campo di Nintendo Switch 2. Questa volta si potrà fare affidamento su 30 racchette frenesia, ciascuna dotata di poteri e abilità uniche che renderanno le partite imprevedibili. Mantenere uno scambio, infatti, caricherà la barra frenesia che, una volta piena, permetterà di scagliare potenti colpi frenesia, capaci di ribaltare il corso di una partita in qualsiasi momento. Diventa così possibile scatenare un caos infuocato sul campo con la racchetta di fuoco, creare una scivolosa superficie ghiacciata sul campo con la racchetta ghiaccio, scattare per raggiungere anche i colpi più difficili grazie alla racchetta scattante, e molto altro ancora. Approfondimento Super Mario Galaxy – Il Film, pubblicato il nuovo trailer con Yoshi