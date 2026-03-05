Y1000, il nuovo monopattino hi-tech di Engwe: la prova

Dal punto di vista costruttivo, l’Y1000 punta su componenti di livello: freni a disco idraulici, potenti e modulabili, sospensioni anteriori e posteriori, utili su buche, terreno fuoristrada e pavé. E ancora: pneumatici larghi da 10” x 3.0”, più stabili rispetto agli standard e certificazione IPX5 contro schizzi e pioggia leggera. Presenti anche le frecce per segnalare i nostri cambi di strada o corsia: anche su questo modello – come avevamo già messo in luce – manca il cicalino per indicare che le frecce sono attive (ce ne accorgiamo solamente dal display). Nel complesso offre una guida molto stabile e confortevole, anche a velocità sostenuta.