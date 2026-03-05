Y1000, il nuovo monopattino hi-tech di Engwe: la prova

Introduzione
Potenza dual motor da 2400W e un'autonomia record fino a 100 km definiscono il nuovo Engwe Y1000, un monopattino elettrico di fascia alta progettato per il massimo comfort. Grazie alle sospensioni integrali, ai freni a disco idraulici e a una struttura solida da 35 kg, questo mezzo hi-tech trasforma i percorsi urbani e i terreni impervi in un'esperienza di guida premium
(ha collaborato Eric Cervi)
Quello che devi sapere
Il nuovo monopattino di Engwe
Engwe Y1000 è un monopattino elettrico di fascia alta pensato per chi cerca potenza, autonomia e dotazioni superiori rispetto ai classici modelli urbani. Non è il classico e-scooter leggero da brevi tragitti, ma un mezzo più strutturato e performante capace di gestire terreni impervi con semplicità e confort.
Prestazioni e motorizzazione
Il punto forte del nuovo monopattino hi-tech di Engwe è il sistema dual motor, con due motori brushless che insieme raggiungono una potenza di picco molto elevata (circa 2400W complessivi). Questo si traduce in accelerazioni rapide, un’ottima ripresa e in una buona capacità di affrontare salite impegnative. La doppia trazione migliora anche la stabilità su terreni meno regolari, rendendolo adatto non solo all’asfalto cittadino ma anche a percorsi più sconnessi.
Batteria e autonomia
Il monopattino monta una batteria ad alta capacità (52V – 22,5Ah), che sulla carta può arrivare fino a circa 100 km di autonomia. Naturalmente il dato reale dipende da peso del conducente, stile di guida e tipo di percorso, ma resta comunque molto superiore alla media della categoria. Questo lo rende interessante anche per chi percorre tragitti lunghi o vuole evitare ricariche frequenti.
Comfort e sicurezza
Dal punto di vista costruttivo, l’Y1000 punta su componenti di livello: freni a disco idraulici, potenti e modulabili, sospensioni anteriori e posteriori, utili su buche, terreno fuoristrada e pavé. E ancora: pneumatici larghi da 10” x 3.0”, più stabili rispetto agli standard e certificazione IPX5 contro schizzi e pioggia leggera. Presenti anche le frecce per segnalare i nostri cambi di strada o corsia: anche su questo modello – come avevamo già messo in luce – manca il cicalino per indicare che le frecce sono attive (ce ne accorgiamo solamente dal display). Nel complesso offre una guida molto stabile e confortevole, anche a velocità sostenuta.
Tecnologia a bordo
Abbiamo parlato di un monopattino hi-tech, come da sempre Engwe ci ha abituato: oltre all’app tuttofare dedicata che monitora i parametri di guida c’è lo sblocco tramite smarpthone o NFC e un display TFT da 3,5 pollici chiaro e completo (piccola pecca: sotto il sole forte a volte diventa poco visibile). Tutti dettagli che lo rendono moderno e in linea con le aspettative di chi cerca un prodotto tecnologicamente evoluto.
Aspetti da considerare
Non è un monopattino leggero: il peso è importante (circa 35 kg), quindi non è l’ideale se c’è bisogno di trasportarlo spesso a mano o fare molte scale. Inoltre, essendo un modello di fascia premium, il prezzo è superiore rispetto ai modelli base (anche se a nostro avviso in linea con le caratteristiche offerte).
Verdetto, disponibilità e prezzi
L’Engwe Y1000 è pensato per utenti esigenti che cercano potenza, lunga autonomia e comfort elevato. È più vicino a un mezzo off-road che a un semplice monopattino cittadino. A nostro avviso è ideale per chi cerca prestazioni importanti e grande autonomia; se invece l’esigenza principale è un mezzo leggero e pratico per tragitti brevi, potrebbe risultare eccessivo. Siamo ai prezzi: Y1000 costa 1.099 euro di listino, previste promozioni al lancio.
Pro e Contro
PRO:
- Stabilità e prestazioni
- Autonomia
- Smart
CONTRO:
- Peso
- Display a volte poco luminoso sotto il sole forte