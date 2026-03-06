Oracle annuncia migliaia di licenziamenti per finanziare espansione AI

Molti dei tagli saranno mirati a categorie di lavoro che l'azienda prevede si contrarranno a causa degli investimenti nei Data Center. Oracle ha rifiutato di commentare
L'azienda di software Oracle sta pianificando migliaia di tagli di posti di lavoro a causa della crisi di liquidità derivante da un massiccio progetto di espansione del data center AI, ha riportato giovedì Bloomberg News. A lungo un concorrente minore nel mercato del cloud, nell'ultimo anno Oracle è emersa come un attore importante nella potenza di calcolo grazie, in parte, al suo accordo da 300 miliardi di dollari con OpenAI.
La ragione dei licenziamenti
Gli investitori sono preoccupati su come Oracle avrebbe finanziato l'espansione del data center necessaria per servire OpenAI e altri clienti, tra cui xAI e Meta di Elon Musk. A dicembre, l'azienda ha dichiarato di prevedere che le spese in conto capitale per l'anno fiscale 2026 saranno superiori di 15 miliardi di dollari rispetto ai 35 miliardi di dollari stimati dall'azienda durante la conference call sui risultati del primo trimestre. I licenziamenti avranno un impatto sulle divisioni di Oracle e potrebbero essere implementati già questo mese, secondo quanto riportato dal rapporto di Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione. Alcuni tagli saranno mirati a categorie di lavoro che l'azienda prevede si contrarranno a causa dell'intelligenza artificiale.
Oracle, un’azienda tech cresciuta in poco tempo
L'azienda contava circa 162.000 dipendenti a tempo pieno al 31 maggio 2025, secondo la sua documentazione annuale presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. La società di software, presieduta dal miliardario Larry Ellison, a febbraio ha delineato i piani per raccogliere dai 45 ai 50 miliardi di dollari quest'anno al fine di espandere la sua infrastruttura cloud, alimentando le preoccupazioni degli investitori per il suo crescente debito. Oracle pubblicherà i risultati del terzo trimestre martedì prossimo. Le sue azioni sono scese di oltre il 15% lo scorso anno, con i risultati di dicembre che mostrano un consumo di liquidità di circa 10 miliardi di dollari nella prima metà dell'anno fiscale.