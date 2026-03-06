Oracle annuncia migliaia di licenziamenti per finanziare espansione AI

L'azienda di software Oracle sta pianificando migliaia di tagli di posti di lavoro a causa della crisi di liquidità derivante da un massiccio progetto di espansione del data center AI, ha riportato giovedì Bloomberg News . A lungo un concorrente minore nel mercato del cloud, nell'ultimo anno Oracle è emersa come un attore importante nella potenza di calcolo grazie, in parte, al suo accordo da 300 miliardi di dollari con OpenAI.

La ragione dei licenziamenti

Gli investitori sono preoccupati su come Oracle avrebbe finanziato l'espansione del data center necessaria per servire OpenAI e altri clienti, tra cui xAI e Meta di Elon Musk. A dicembre, l'azienda ha dichiarato di prevedere che le spese in conto capitale per l'anno fiscale 2026 saranno superiori di 15 miliardi di dollari rispetto ai 35 miliardi di dollari stimati dall'azienda durante la conference call sui risultati del primo trimestre. I licenziamenti avranno un impatto sulle divisioni di Oracle e potrebbero essere implementati già questo mese, secondo quanto riportato dal rapporto di Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione. Alcuni tagli saranno mirati a categorie di lavoro che l'azienda prevede si contrarranno a causa dell'intelligenza artificiale.