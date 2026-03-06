Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pirateria digitale e cybercrime, al via il corso di Anica Academy

Tecnologia

Un nuovo percorso formativo per affrontare una delle sfide più complesse dell’industria dei contenuti: la diffusione illegale online e i reati informatici collegati. Il programma promosso da Anica Academy, in collaborazione con LABS e con il supporto di Motion Picture Association e ANICA, punta a preparare professionisti capaci di contrastare le reti criminali che operano nello streaming illegale e nella distribuzione non autorizzata di opere audiovisive

ascolta articolo

È partita a Roma la prima edizione del corso "Pirateria digitale e Cybercrime. Scenario, tecnologie e strategie di contrasto", iniziativa formativa promossa da Anica Academy ETS con la collaborazione di LABS - Learn Antipiracy Best Skills e il supporto di Motion Picture Association e ANICA. L’obiettivo è creare nuove competenze in un settore sempre più strategico per la tutela dell’industria audiovisiva e per la sicurezza delle piattaforme che distribuiscono contenuti.

Un percorso formativo contro i reati online

Il corso nasce con un approccio innovativo e multidisciplinare per affrontare il fenomeno della pirateria audiovisiva, sempre più intrecciato con il cybercrime, le frodi digitali e le minacce alla cybersecurity. L’iniziativa si propone di fornire strumenti concreti per comprendere i meccanismi con cui operano le reti illegali che diffondono film, serie e eventi sportivi senza autorizzazione, generando danni economici e culturali per l’intero settore. Ad inaugurare la prima edizione del programma sono stati il presidente di Anica Academy ETS Francesco Rutelli e il presidente di FAPAV Federico Bagnoli Rossi. Il progetto è sostenuto da alcune delle principali realtà impegnate nella tutela dei contenuti audiovisivi e punta a rafforzare il sistema di competenze necessario per contrastare la distribuzione illecita online.

Le competenze e le tecnologie al centro delle lezioni

Il programma didattico prevede lezioni frontali, esercitazioni pratiche, simulazioni e casi di studio. Tra i temi affrontati ci sono l’evoluzione dei sistemi di distribuzione illegale, i modelli di business della pirateria, le tecnologie P2P e le piattaforme IPTV illegali. I partecipanti avranno inoltre modo di approfondire strumenti avanzati utilizzati nelle indagini digitali, come OSINT, digital forensics, analisi della blockchain e applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Le lezioni saranno tenute da esperti provenienti da istituzioni, aziende del settore e forze dell’ordine. Il percorso mira anche a rafforzare la collaborazione tra industria, autorità investigative e magistratura nelle attività di contrasto alle reti criminali che operano online. Tra gli obiettivi del corso c’è infatti quello di fornire strumenti operativi utili a supportare il lavoro di Polizia Postale, Guardia di Finanza e autorità giudiziaria nell’individuazione e nello smantellamento delle infrastrutture illegali.

Vedi anche

Cyberbullismo, pirateria, Olimpiadi: intervista a Gabrielli

A chi è rivolto e quanto dura

Il corso è rivolto a professionisti della sicurezza informatica, investigatori digitali, operatori delle forze dell’ordine specializzati in cybercrime, consulenti tecnici nei procedimenti giudiziari, esperti del settore audiovisivo e del diritto d’autore. L’iniziativa è aperta anche a giornalisti, analisti OSINT, studenti e ricercatori interessati a studiare il fenomeno dello streaming illegale. Il percorso formativo si svolge in presenza presso la sede di Anica Academy ETS a Roma, è articolato in sei moduli per un totale di circa trenta ore e si concluderà nel mese di aprile.

Potrebbe interessarti

Bce: nuovi stress test nel 2026, focus su rischi geopolitici e cyber

Tecnologia: Ultime notizie

Oracle annuncia migliaia di licenziamenti per finanziare espansione AI

Tecnologia

Molti dei tagli saranno mirati a categorie di lavoro che l'azienda prevede si contrarranno a...

Prezzi smartphone in aumento, memorie più costose per supportare l'IA

Tecnologia

La corsa all’intelligenza artificiale sta cambiando anche il mercato dei telefoni cellulari. La...

Pokemon Pokopia, disponibile su Nintendo Switch 2

Tecnologia

 E’ il primo videogioco di simulazione basato su creatività e costruzioni per celebrare i 30...

Mobile World Congress Barcellona 2026, tutte le novità. FOTO E VIDEO

Daniele Semeraro

Y1000, il nuovo monopattino hi-tech di Engwe: la prova

NOW

Potenza dual motor da 2400W e un'autonomia record fino a 100 km definiscono il nuovo Engwe Y1000,...

Tecnologia: I più letti