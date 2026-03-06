Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Xbox Project Helix, Microsoft annuncia la nuova console: cosa sappiamo

Tecnologia

Svelato il nome in codice della prossima console di casa Microsoft. L'annuncio avviene in un momento molto particolare per l'azienda, subito dopo il cambio al vertice della divisione gaming

 

ascolta articolo

È ufficiale: la prossima generazione di Microsoft ha un nome. La nuova Ceo di Microsoft Gaming, Asha Sharma,  succeduta a Phil Spencer solo una settimana fa, ha rotto il silenzio annunciando Project Helix. Il reveal è arrivato con un teaser social che mostra un logo a doppia elica, simbolo di una fusione definitiva tra due mondi. Nel suo intervento, Sharma ha spiegato che Project Helix è il nome in codice della prossima console Xbox e che l'obiettivo sarà quello di "guidare il settore in termini di prestazioni".

Sulla nuova consolle gireranno anche i giochi pc

La dirigente ha inoltre confermato una delle indiscrezioni più diffuse degli ultimi mesi: la piattaforma permetterà di giocare sia ai titoli Xbox sia ai giochi pc (non è ancora chiaro se con l'integrazione di Steam e altri negozi digitali third-party, anche se sembra l'opzione più plausibile). Sharma ha aggiunto che discuterà più approfonditamente del progetto con partner e sviluppatori durante la Game Developers Conference del 9-13 marzo. Quest'ultimo è un evento a tema videoludico che coinvolge gli sviluppatori e rappresenterebbe l’occasione ideale per Microsoft per iniziare a rivelare qualche dettaglio in più. Quando vedremo la console? Difficile dirlo, ma se il lancio fosse effettivamente previsto per la fine del 2027, la cornice dei The Game Awards 2026 potrebbe essere un buon momento.

Tecnologia: Ultime notizie

Oracle annuncia migliaia di licenziamenti per finanziare espansione AI

Tecnologia

Molti dei tagli saranno mirati a categorie di lavoro che l'azienda prevede si contrarranno a...

Prezzi smartphone in aumento, memorie più costose per supportare l'IA

Tecnologia

La corsa all’intelligenza artificiale sta cambiando anche il mercato dei telefoni cellulari. La...

Pokemon Pokopia, disponibile su Nintendo Switch 2

Tecnologia

 E’ il primo videogioco di simulazione basato su creatività e costruzioni per celebrare i 30...

Mobile World Congress Barcellona 2026, tutte le novità. FOTO E VIDEO

Daniele Semeraro

Y1000, il nuovo monopattino hi-tech di Engwe: la prova

NOW

Potenza dual motor da 2400W e un'autonomia record fino a 100 km definiscono il nuovo Engwe Y1000,...

Tecnologia: I più letti