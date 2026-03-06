Xbox Project Helix, Microsoft annuncia la nuova console: cosa sappiamo

È ufficiale: la prossima generazione di Microsoft ha un nome. La nuova Ceo di Microsoft Gaming, Asha Sharma, succeduta a Phil Spencer solo una settimana fa, ha rotto il silenzio annunciando Project Helix. Il reveal è arrivato con un teaser social che mostra un logo a doppia elica, simbolo di una fusione definitiva tra due mondi. Nel suo intervento, Sharma ha spiegato che Project Helix è il nome in codice della prossima console Xbox e che l'obiettivo sarà quello di "guidare il settore in termini di prestazioni".

Sulla nuova consolle gireranno anche i giochi pc

La dirigente ha inoltre confermato una delle indiscrezioni più diffuse degli ultimi mesi: la piattaforma permetterà di giocare sia ai titoli Xbox sia ai giochi pc (non è ancora chiaro se con l'integrazione di Steam e altri negozi digitali third-party, anche se sembra l'opzione più plausibile). Sharma ha aggiunto che discuterà più approfonditamente del progetto con partner e sviluppatori durante la Game Developers Conference del 9-13 marzo. Quest'ultimo è un evento a tema videoludico che coinvolge gli sviluppatori e rappresenterebbe l’occasione ideale per Microsoft per iniziare a rivelare qualche dettaglio in più. Quando vedremo la console? Difficile dirlo, ma se il lancio fosse effettivamente previsto per la fine del 2027, la cornice dei The Game Awards 2026 potrebbe essere un buon momento.