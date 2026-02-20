Offerte Sky
Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia in arrivo su Nintendo Switch, ecco quando

Tecnologia
Nintendo

La data di uscita dovrebbe essere il 27 gennaio e la versione includerà non solo l'intera regione di Kanto "classica" della prima generazione, ma anche il Settipelago, ambientazione creata per questi due remake usciti in origine per Game Boy Advance

È ufficiale: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono in arrivo su Nintendo Switch, acquistabili tramite l'eShop. La data di uscita dovrebbe essere il 27 febbraio, in concomitanza con il Pokémon Day. 

Cosa sappiamo

Voci di corridoio avevano anticipato informazioni in merito alla nuova data di lancio ora, però, pare essere arrivata la conferma. La versione Nintendo Switch di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia includerà l'intera regione di Kanto "classica" della prima generazione, ma anche il Settipelago. Per scambiare creature, entrare in contatto con altri giocatori e giocare in compagnia, sarà possibile usare il Pokémon Wireless Club tramite la funzione wireless locale. 

