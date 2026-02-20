È ufficiale: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono in arrivo su Nintendo Switch, acquistabili tramite l'eShop. La data di uscita dovrebbe essere il 27 febbraio, in concomitanza con il Pokémon Day.

Cosa sappiamo

Voci di corridoio avevano anticipato informazioni in merito alla nuova data di lancio ora, però, pare essere arrivata la conferma. La versione Nintendo Switch di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia includerà l'intera regione di Kanto "classica" della prima generazione, ma anche il Settipelago. Per scambiare creature, entrare in contatto con altri giocatori e giocare in compagnia, sarà possibile usare il Pokémon Wireless Club tramite la funzione wireless locale.