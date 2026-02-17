La carta Pokemon da guinness, venduta per 16,5 milioni di dollari

Pokemon, la carta Pikachu Illustrator da guinness: venduta per 16,5 milioni di dollariMondo
Si tratta della Pikachu Illustrator, classificata PSA 10, ora certificata dal Guinness dei Primati come la più costosa mai battuta all’asta. È stata venduta dallo YouTuber Logan Paul ad AJ Scaramucci, figlio dell’ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci, durante un’asta organizzata da Goldin
Il noto YouTuber e wrestler Logan Paul ha battuto ogni record nel mercato delle carte collezionabili: una rarissima carta Pokémon di sua proprietà è stata venduta ieri per 16.492.000 dollari ed è diventata la più costosa mai battuta all’asta. Si tratta della Pikachu Illustrator, classificata PSA 10, che Paul aveva acquistato nel 2021 per 5,28 milioni di dollari.
L’asta da record
Ad aggiudicarsi la carta è stato AJ Scaramucci, figlio dell'ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci, presente all'asta organizzata da Goldin. Dopo l’offerta vincente, Paul ha consegnato la carta al nuovo proprietario e gliel’ha messa al collo, inserita in una custodia protettiva collegata ad una collana di diamanti dal valore di 75mila dollari. Il Guinness dei Primati l'ha certificata come la carta Pokemon più costosa, nonché la carta collezionabile più costosa in assoluto battuta a un'asta.
Il valore delle carte Pokémon
La Pikachu Illustrator è considerata il “Sacro Graal” del collezionismo Pokémon. Disegnata da Atsuko Nishida, creatrice originale di Pikachu, fu distribuita come premio in un concorso di illustrazione tenutosi in Giappone nel 1998. Una carta a cui viene assegnata la designazione "PSA 10" è una carta perfetta, che secondo gli standard del Professional Sports Authenticator deve avere quattro angoli nitidi, una messa a fuoco impeccabile e la lucentezza originale.
Negli ultimi anni il valore delle carte Pokémon è esploso, non solo tra i fan del gioco, ma anche tra gli investitori con scarso o nessun interesse. I fattori che determinano il valore includono la rarità delle carte, il personaggio (Mew, Mewtwo, Pikachu e Charizard tendono a essere più preziosi) e l'artista, che è indicato sulla carta.
