Competizione Pokemon a Londra, la più grande in Europa: oltre 7mila

Gli internazionali di Pokémon sono tra gli appuntamenti più importanti della stagione competitiva, insieme ai tornei latinoamericani e ai nordamericani, perchè sono fondamentali per guadagnare punti, i Championship points, che potrebbero garantire un invito ai Mondiali di San Francisco ad agosto. I gamer competono in tre categorie: il gioco di carte collezionatili (TCG), il videogioco (VGC) Pokémon Scarlatto e Violetto, Pokémon Unite e Pokémon GO. “È il più grande evento nel mercato europeo, i gamer competono per i punti ma ci sono anche 500 mila dollari di montepremi. I gamer vengono da circa 72 Paesi o regioni del mondo e nella tre giorni abbiamo avuto oltre 7mila giocatori: più del doppio degli atleti delle Olimpiadi di Milano-Cortina” afferma Chris Brown, direttore degli eSports e degli Eventi Globali per The Pokémon Company International. Il paragone non è casuale, i giochi Pokémon sono infatti degli e-Sports, tornei videoludici che, a differenza degli sport tradizionali, non prevedono una prestazione atletica ma mentale: “Serve un certo talento per la matematica, la psicologia, la capacità strategica e anche una buona dose di resistenza visto che in eventi come questo si può giocare anche per 10 o 12 ore al giorno per più giorni”, racconta Francesco Pardini, gamer e content creator. “Chi vince entra nella leggenda. Questo weekend c’erano circa mille e seicento giocatori solo per la mia categoria Master del videogioco. Sono tornei, grandi, difficili, estenuanti e serve un allenamento non indifferente, la concorrenza è sempre più serrata”.