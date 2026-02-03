Aprirà il 5 febbraio a Tokyo "PokéPark Kanto", il primo parco all’aperto permanente dedicato ai Pokémon. La nuova area è stata realizzata all'interno di Yomiuriland, il parco divertimenti che si estende tra Inagi e Kawasaki, nella prefettura di Kanagawa. Secondo il Japan Times, la struttura punta a intercettare sia la domanda domestica “locale” che fan e turisti internazionali. Non sorprende che i biglietti già in prevendita, risultino esauriti fino a inizio aprile.

Le esperienze nel parco

Il parco PokéPark Kanto si si sviluppa su 26.000 metri quadrati ed è diviso in due aree: “Pokémon Forest”, percorso nel verde lungo 500 metri e “Sedge Town”, una zona in stile piazza-cittadina con negozi e ristoranti. L’esperienza promette una visita più “da esplorazione” che attrazioni ad alto tasso adrenalico. Nel bosco i visitatori si muovono come allenatori, tra colline, tunnel e sentieri rocciosi, incontrando oltre 600 Pokémon, rappresentati con modelli e installazioni in scala. Nella Sedge Town, invece, sono previste aree shopping e food, con merchandising esclusivo e menù a tema, più due attrazioni: "Pika Pika Paradise", una ride dedicata a Pikachu, e "Vee Vee Voyage", una giostra con vari Pokémon. Il programma include anche eventi quotidiani in un'area chiamata "Gym", con momenti di incontro con i personaggi e una parata in fasce orarie definite.