Carte Pokemon, aumentano furti e truffe per i pezzi più rari

Il collezionismo delle creature immaginarie giapponesi, che continua ad appassionare milioni di persone in tutto il mondo, porta con sè altrettanti tentativi di truffe, anche in Italia, con non pochi episodi di violenza che si sono verificati nell'ultimo mese
Roma, Latina, Milano, Frosinone, sono solo alcune delle città in cui si sono verificati spiacevoli episodi legati alla compravendita e al furto delle carte da collezione Pokèmon. Tra questi, una truffa da mezzo milione di euro, scoperta dalla Guardia di Finanza di Milano, e portata a termine su ebay da quattro tarantini che hanno cercato di vendere una falsa collezione di carte.
Roma e Lazio: dalla truffa al Romix all'uomo gambizzato a Latina
Il 4 ottobre a Roma la polizia della capitale è dovuta intervenire durante il Romics - il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games - per sedare una lite scoppiata tra un venditore e un'acquirente che sosteneva di aver riconosciuto un falso. E ancora, a Fossignano in provincia di Latina un uomo di 36 anni è stato gambizzato a bordo della sua auto perché accusato da un secondo uomo, autore dell'atto, di aver rubato alcune carte dal valore di migliaia di euro. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri mentre a Frosinone due truffatori veneti hanno raggirato un imprenditore di Roma rubandogli carte per un valore totale di 24mila euro. Sono due 30enni della provincia di Padova i denunciati: secondo quanto raccontato agli agenti, l'uomo si sarebbe incontrato con gli altri due per vendere loro le carte ma al momento del pagamento i due padovani, con la scusa di voler effettuare il pagamento in una ricevitoria, si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Dalle indagini della polizia si è arrivati all'identificazione dei due trentenni: nel corso delle perquisizioni, i militari dell’Arma di Padova hanno trovato e sequestrato nella casa dei due la collezione intera sottratta, per un valore di circa 24mila euro. La collezione recuperata è stata poi restituita al legittimo proprietario e i due soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e dovranno rispondere del reato di truffa.
Milano e le truffe online
All'inizio di ottobre la Guardia di Finanza di Milano ha scoperto una truffa online che ha visto come protagonista una falsa collezione da mezzo milione di euro venduta su eBay da quattro giovani tarantini. In quell'occasione il presidente Codacons Marco Donzelli ha sottolineato l'importanza di "prestare la massima attenzione alle operazioni e agli acquisti online, affidandosi solo a siti e rivenditori affidabili. Questo perché le truffe online sono ormai all’ordine del giorno". Per rassicurare i consumatori, Donzelli aveva fatto sapere che in caso di truffa l'ente "si sarebbe costituito parte civile nel procedimento penale".
Un mercato dal valore milionario
Tra le carte più rare, Pikachu Holo Illustrator - venduto per 4 milioni di euro -, Arecus e Spinda. Nel 2024 il giro d'affari stimato è stato di quasi 12 miliardi di euro, in discesa rispetto al valore degli ultimi anni.