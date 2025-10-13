Carte Pokemon, aumentano furti e truffe per i pezzi più rari

Roma e Lazio: dalla truffa al Romix all'uomo gambizzato a Latina

Il 4 ottobre a Roma la polizia della capitale è dovuta intervenire durante il Romics - il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games - per sedare una lite scoppiata tra un venditore e un'acquirente che sosteneva di aver riconosciuto un falso. E ancora, a Fossignano in provincia di Latina un uomo di 36 anni è stato gambizzato a bordo della sua auto perché accusato da un secondo uomo, autore dell'atto, di aver rubato alcune carte dal valore di migliaia di euro. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri mentre a Frosinone due truffatori veneti hanno raggirato un imprenditore di Roma rubandogli carte per un valore totale di 24mila euro. Sono due 30enni della provincia di Padova i denunciati: secondo quanto raccontato agli agenti, l'uomo si sarebbe incontrato con gli altri due per vendere loro le carte ma al momento del pagamento i due padovani, con la scusa di voler effettuare il pagamento in una ricevitoria, si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Dalle indagini della polizia si è arrivati all'identificazione dei due trentenni: nel corso delle perquisizioni, i militari dell’Arma di Padova hanno trovato e sequestrato nella casa dei due la collezione intera sottratta, per un valore di circa 24mila euro. La collezione recuperata è stata poi restituita al legittimo proprietario e i due soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e dovranno rispondere del reato di truffa.