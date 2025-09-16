Carte Pokemon, all'asta "Pikachu Illustrator" per 4 milioni dollari

Battuta all'asta il 12 settembre su eBay per 4 milioni di dollari, " Pikachu Illustrator" è una carta rarissima ed è stata valutata così tanto sia perchè è la prima immagine che illustra l'iconico personaggio Pokémon, sia per le sue ottime condizioni di conservazione. Ad oggi si stima ne siano state prodotte solo 39 ma nessuno sa quante ne esistano ancora e dove si nascondano.

La carta " Pikachu Illustrator " - nota anche come "Pokémon Illustrator" - è stata venduta da Scott Pratte , noto collezionista del settore che era in possesso anche di altre 2 Pikachu Illustrator. Realizzata nel 1996 dall'artista giapponese Atsuko Nishida, questa è la prima carta ad illustrare il più famoso personaggio Pokémon della storia. Il Santo Graal del mondo Pokémon divenne nel 1998 il premio conferito a 20 vincitori del CoroCoro Comic Illustration Contest in Giappone. Classificata PSA 9 Mint per le sue perfette condizioni, la carta è stata descritta come la prima Illustrator a raggiungere questa valutazione.

Le ragioni della sua rarità

Perchè "Pikachu Illustrator" è stata venduta a 4 milioni di dollari? La risposta a questa domanda è legata sia al numero di carte prodotte che alle sue condizioni. Ad oggi, infatti, si stima che siano in circolazione 39 esemplari ma non è dato sapere dove si nascondano e come siano state conservate. Nel mondo del collezionismo delle carte da gioco, di grande valore è lo stato di conservazione delle carte. Il prezzo di vendita di un pezzo da collezione, infatti, può calare drasticamente a causa delle sue condizioni. Un'altra ragione legata alla rarità di "Pikachu Illustrator" deriva dal puppet stampato sulla carta. Nell'immagine infatti, su uno sfondo olografico, al centro c'è Pikachu con in mano alcuni strumenti. Oltre alla certificazione di qualità, la carta ha una lunga storia di esposizioni e citazioni, è stata menzionata in riviste specializzate come SMR nel 2017, ed è utilizzata come immagine di riferimento su Bulbapedia, la più grande enciclopedia online dedicata ai Pokémon.