Carte Pokemon, all'asta "Pikachu Illustrator" per 4 milioni dollari

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Carte Pokemon, venduta all'asta rarissima "Pikachu Illustrator" a 4 milioni di dollari

Lifestyle
Ebay

Il collezionista che ha venduto la rarissima carta per 4 milioni di dollari si chiama Scott Pratte ed è noto nel settore per averne vendute anche altre negli scorsi anni. Dopo l'acquisto "Pikachu Illustrator" è diventata una delle carte da collezione più preziose della storia

ascolta articolo

Battuta all'asta il 12 settembre su eBay per 4 milioni di dollari, "Pikachu Illustrator" è una carta rarissima ed è stata valutata così tanto sia perchè è la prima immagine che illustra l'iconico personaggio Pokémon, sia per le sue ottime condizioni di conservazione. Ad oggi si stima ne siano state prodotte solo 39 ma nessuno sa quante ne esistano ancora e dove si nascondano. 

Il Santo Graal delle carte da collezione

La carta "Pikachu Illustrator" - nota anche come "Pokémon Illustrator" - è stata venduta da Scott Pratte, noto collezionista del settore che era in possesso anche di altre 2 Pikachu Illustrator.  Realizzata nel 1996 dall'artista giapponese Atsuko Nishida, questa è la prima carta ad illustrare il più famoso personaggio Pokémon della storia. Il Santo Graal del mondo Pokémon divenne nel 1998 il premio conferito a 20 vincitori del CoroCoro Comic Illustration Contest in Giappone. Classificata PSA 9 Mint per le sue perfette condizioni, la carta è stata descritta come la prima Illustrator a raggiungere questa valutazione. 

Leggi anche

Perché i Pokémon sono un fenomeno globale senza tempo

Le ragioni della sua rarità

Perchè "Pikachu Illustrator" è stata venduta a 4 milioni di dollari? La risposta a questa domanda è legata sia al numero di carte prodotte che alle sue condizioni. Ad oggi, infatti, si stima che siano in circolazione 39 esemplari ma non è dato sapere dove si nascondano e come siano state conservate. Nel mondo del collezionismo delle carte da gioco, di grande valore è lo stato di conservazione delle carte. Il prezzo di vendita di un pezzo da collezione, infatti, può calare drasticamente a causa delle sue condizioni. Un'altra ragione legata alla rarità di "Pikachu Illustrator" deriva dal puppet stampato sulla carta. Nell'immagine infatti, su uno sfondo olografico, al centro c'è Pikachu con in mano alcuni strumenti. Oltre alla certificazione di qualità, la carta ha una lunga storia di esposizioni e citazioni, è stata menzionata in riviste specializzate come SMR nel 2017, ed è utilizzata come immagine di riferimento su Bulbapedia, la più grande enciclopedia online dedicata ai Pokémon.

Leggi anche

Chi ha vinto i Mondiali 2025 e le novità in arrivo nel mondo Pokémon

Lifestyle: Ultime notizie

Carte Pokemon, all'asta "Pikachu Illustrator" per 4 milioni dollari

Lifestyle

Il collezionista che ha venduto la rarissima carta per 4 milioni di dollari si chiama Scott...

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 settembre

Lifestyle

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere...

Oroscopo settimanale, previsioni dal 15 a 21 settembre segno per segno

Lifestyle

Un nuovo lunedì in calendario coincide anche con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di...

Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon primo giorno di scuola

Lifestyle

Per tutti i neo studenti il primo giorno di scuola è sempre un evento emozionante e ricco di...

11 foto

Oroscopo del 15 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata. Sarà particolare? Se sei curioso di...

Lifestyle: I più letti